La pareja ha confirmado con un romántico beso en redes sociales esta relación.

El colaborador de televisión vuelve a dar una oportunidad al amor tras varias relaciones fallidas.



El corazón de Antonio Tejado vuelve a estar ocupado. El colaborador televisivo ha encontrado el amor, otra vez, en los brazos de una joven sevillana por quien bebe los vientos. Se trata de Chabeli Navarro una expretendienta de 'MyH'. Esta joven de 32 años salta a la fama por su romance con Kiko Rivera y por ser amiga de Techi Cabrera, también expareja de Kiko. La sevillana y Antonio llevan apenas 15 días juntos, pero parecen estar de lo más enamorados y sus redes sociales se han llenado de fotografías juntos que desvelan el buen momento que están viviendo juntos.

Ambos han compartido imágenes de lo más románticas en sus redes sociales confirmando que su amor va viento en popa. Los dos posan de lo más acaramelados dando la sensación que están de lo más enamorados. Y su beso no hace más que confirmar este noviazgo.

Tras sus romances fallecidos, parece que el exconcursate de 'GH VIP' está dispuesto a centrar la cabeza o no. Pues 'Socialité' se ha puesto en contacto con una joven que asegura haber estado dos meses enviándose mensajes con Antonio Tejado. Al parecer, el colaborador de televisión le había prometido hasta un salvoconducto para viajar desde Madrid a Sevilla para reencontrarse. Él aún no se ha pronunciado al respecto y parece estar muy enamorado de su nueva conquista.A pesar de que esta joven, ex de Alberto Isla, dice que su relación iba bastante bien.

Pero, ¿quién es esta guapa sevillana? A Chabeli Navarro la vimos por primera vez en televisión en el programa 'MYHYV', programa en el que llegó para conquistar el corazón de Leo Cámara. Sin embargo, se enamoró de otro de los tronista Ferchu con el que tuvo una hija que ya tiene 4 añitos llamada Daniella de la que presume en redes sociales.

La joven modelo también tuvo un romance con uno de los rostros más conocidos de la televisión y gran amigo de Antonio Tejado, Kiko Rivera. ¿Qué pensará al DJ sobre la nueva relación de su gran 'hermano'?

