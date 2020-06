Nunca nos hubiésemos imaginado relacionando a Miley Cyrus con Pedro Sánchez. Sí, no es que vayamos a anunciar su romance, pero ya es insólito relacionar al presidente de España con una artista internacional de la talla de Miley Cyrus. Conocíamos la afición musical del líder del PSOE pero no nos imaginábamos intercambiado mensajes con la chica Disney en redes sociales. Pero ha sucedido. Pedro Sánchez no ha dudado en responder a una petición de Miley Cyrus. El presidente del Gobierno ha contestado a través de Twitter a un mensaje que la joven le envió a través de esta red social.

El cruce de mensajes tiene su origen en la campaña #GlobalGoalUnite, una iniciativa de la fundación Global Citizen que busca reclamar a los líderes de la política europea que hagan un esfuerzo por tener en cuenta la igualdad de los ciudadanos en la gestión de la lucha contra el Covid-19. Miley Cyrus, siempre muy volcada en todo tipo de causas sociales, es una de las caras más visibles de este proyecto. Y oye, decidió mandar un mensaje a Pedro Sánchez (y a otros mandatarios europeos) pidiéndole su apoyo y éste le ha contestado.

"España, vosotros os unisteis en solidaridad al movimiento 'Black Lives Matter' de EEUU. Tenemos que seguir juntos para derrotar al COVID y evitar su impacto desproporcionado en comunidades marginadas, especialmente entre la gente de color. Por favor, ¿te unes a nosotros, presidente @sanchezcastejon?", escribió Miley Cyrus.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 13, 2020

A lo que Pedro Sánchez contestó: "España es colíder en iniciativas como la del el ACT-Accelerator que busca lograr un acceso equitativo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos para combatir el coronavirus". El nuestro es un compromiso fuerte, Miley. La unidad y la respuesta multilateral son el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás. #GlobalGoalUnite".



