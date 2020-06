La dentista de Patiño estaba viendo el programa y se ha puesto en contacto con ella.

Ana María Aldón fue una de las protagonistas de 'Sábado Deluxe', ofreciendo su primera entrevista en un plató.

El tenso enfrentamiento entre María Patiño y Carmen Borrego tras años en guerra.

María se emociona con una sorpresa de Manuel Carrasco.

Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano, se sentaba este fin de semana en 'Sábado Deluxe' para dar su primera entrevista en un plató, sin embargo no fue la única protagonista de la noche. María Patiño se convirtió hasta en 'trending topic' en las redes por regalar a la audiencia un momentazo inesperado... y eso que no presentaba ella el programa si quiera. En el regreso de una publicidad, Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano aparecieron riéndose a carcajadas sin motivo aparente, pero no tardaron en explicar que se trataba de lo sucedido con Patiño... ¡Se le había caído un diente mientras se comía un osito de gominola! "He tenido un accidente", confesaba la colaboradora hablando sin abrir demasiado la boca, entre dientes, nunca mejor dicho...

Menos mal que la dentista de María Patiño estaba viendo el programa y no ha tardado en mandarle un mensaje para darle cita este mismo domingo por la mañana y volver a poner ese diente en su sitio para que a la hora de 'Socialité' ya esté la dentadura perfecta.

La colaboradora se ha convertido en carne de meme en las redes y no hemos podido evitar recuperar algunos de los comentarios más divertidos.

Lo que ve maría patiño en su parálisis del sueño #deluxedaldón pic.twitter.com/i9whiSvXKj — Strangers extraños en español (@ironicmike1) June 13, 2020

#deluxedaldón

LA PESADILLA DE MARÍA PATIÑO

El osito : NO DEJES DE SOÑAAR pic.twitter.com/qCf2IX9RRd — almuddenna.26 (@almuddenna26) June 13, 2020

El programa se quedó a gusto poniendo de fondo la canción de 'Osito gominola' cada vez que enfocaban a Patiño... Si es que 'Sálvame' no deja indiferente a nadie, ¡desde luego!

