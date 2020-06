Yolanda Ramos, las anécdotas más surrealistas de su etapa como 'stripper'

Yolanda Ramos: "La sala de cabaret El Molino ha sido mi escuela de vida".

La actriz debutó en el famoso cabaret barcelonés haciendo desnudos integrales.

Yolanda es ahora una de las grandes protagonistas de 'Paquita Salas', la serie de los Javis que ha conquistado a todos.

Es una de las protagonistas del momento y es que la frescura, la espontaneidad y la sinvergonzonería de Yolanda Ramos están conquistando a todos. La actriz se ha sentado en 'Sábado Deluxe' este fin de semana y ha charlado con uno de sus mayores 'fans', Jorge Javier Vázquez, a quien le ha contado las anécdotas más divertidas de sus inicios. Yolanda comenzó en el mundo del espectáculo en 'El Molino', un conocido cabaret de Barcelona. La humorista ha relatado los episodios más divertidos (y surrealistas) que vivió cuando hacía desnudos integrales en el famoso local... algo que le daría para escribir un libro. Un día "fui a hacer pipí y vi encima del papel higiénico una dentadura, te lo juro por mi madre, y dije esto qué es... y entonces vi pasar al bailarín más guapo del ballet pasar corriendo sin dientes".

"Tenemos muchísimas anécdotas", confesaba, "recuerdo a un señor mayor que siempre me regalaba paquetes de 'Winston', y al señor que cuidaba el local detrás de una rata gritando "¡asquerosa!".

Con el tono que la caracteriza, ha confesado que "no soy un icono sexual pero siempre he tenido hombres muy guapos a mi lado", además, tiene claro que ella no se ve con un deportista, "fumo mucho, soy muy aburrida, veo muchos documentales, soy un tostón en casa", ha declarado. ¡Pues para nosotros nada de eso, oye, y estamos seguros de que para sus seguidores mucho menos!

