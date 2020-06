Muchos famosos acudieron a una fiesta celebrada en una lujosa urbanización de Madrid a la que asistieron más de cien personas.

Omar Montes presentó este jueves la canción 'Tinder', en cuyo videoclip aparece Susana Molina.

Omar Montes y Susana Molina se han convertido en el peor ejemplo para los jóvenes. El sábado el programa ‘Socialité’ se hizo eco de una noticia preocupante: Omar Montes, Susana Molina y otros famosos acudían a una fiesta ilegal celebrada en Madrid y a la que acudieron unas cien personas cuando las normas establecen un máximo de quince para las reuniones sociales para la fase 2 en la que se encuentra la Comunidad de Madrid.En los stories de Instagram del ganador de 'Supervivientes 2019' se podía ver cómo los invitados disfrutaban con absoluta normalidad de la fiesta, sin mascarillas ni distancias de seguridad.



Debido a las críticas que han recibido a través de las redes sociales, tanto Susana Molina como Omar Montes han querido grabar vídeos pidiendo disculpas por lo sucedido. Ambos aseguran que le llamaron para presentar el nuevo tema de Omar Montes y que “no sabía lo que se iba a encontrar allí”. Sin embargo, según el cantante de trap, cuando vio el panorama decidió salir rápidamente de allí.



Omar Montes, Susana Bicho, El Feroz y mas famosos en una fiesta ilegal.



Gente como esta tira por el suelo los miles de fallecidos que han habido y todo el esfuerzo que han hecho sanitarios, policia, y la mayoría de españoles.



"No me quiero justificar de nada, pero solo fui a grabar un vídeo para las redes. No sabía que se trataba de una fiesta. Eso es una irresponsabilidad. No se debe hacer y hay que respetar a aquellos que están en primera línea como los sanitarios. Lo siento mucho, he sido un inconsciente. Cuando las cosas no se hacen bien hay que saber reconocerlo. Os pido perdón de corazón. No he estado acertado", son las palabras con las que Omar Montes ha querido disculparse.

Por su parte, Susana Molina también ha querido disculparse por lo sucedido, aunque reconoce que sus amigos y familia han sido los más críticos. Eso sí, deja claro que ella no quiere ser un referente ni es un referente para nadie: “Esto no va a ser una justificación, sino un perdón. Como algunos sabréis, grabé un videoclip que se estrenó el viernes y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí, de haberlo sabido no hubiera ido. No obstante ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón. Como todos vosotros, he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente. Lo siento mucho”

