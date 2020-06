Oriana y Fani no se aguantan desde hace mucho tiempo.

Marzoli parece que quiere coleccionar los enfrentamientos en 'La casa fuerte'.

Si es que ya sabíamos que juntar a dos gatas en un mismo reality, no iba a salir del todo bien, y es que Fani y Oriana Marzoli ya tenían problemas de fuera que han trasladado a 'La casa fuerte'. En cuestión de guerras, lo cierto es que ambas concursantes están curtidas en mil batallas. Eso sí, nunca nos hubiéramos imaginado hasta que punto iba a llegar una 'inocente' broma de la venezolana, bueno de inocente tenía poco. Marzoli comparo a Christopher con un toro por la deslealtad que su novia Estefanía le hizo en 'La isla de las tentaciones', y claro, nada más que Fani vio el cartel con el nombre de su chico, la guerra estalló entre ambas...

Todo estalló cuando Oriana comparó a Christopher con un toro, vamos que lo llamó cornudo con todas las letras. Nada más ver el cartel, Fani entró en cólera, y no dudó en ir a Oriana a pedirle explicaciones: “Eres una mierda de persona, no vales nada, absolutamente nada, si no te metes con alguien. Me tienes harte”. A lo que Oriana volvió a recordarle a Fani lo que había hecho en 'La isla de las tentaciones': “La único que tienes la culpa de todo eres tú, que eres la que ha sido infiel a tu pareja. Eres una ordinaria. Aunque no me extraña que te volvieras loca con Rubén, porque nunca un pibón así te ha tirado los tejos. ¡CARDO, QUE ERES UN CARDO!”.

Un enfrentamiento que estuvo a punto de llegar incluso a las manos. De hecho, Fani amenazó a Marzoli: “Si llegamos a estar en la calle, te ibas a enterar de lo que vale un peine, cutre”.

