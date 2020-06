Oriana Marzoli protagoniza una brutal pelea con Iván González por una actitud con Macarena.

La colaboradora estalla duramente contra la novia de Rafa Mora.

Qué Oriana Marzoli es un animal televisivo es un hecho que ya conocíamos. Eso sí, no sabíamos que iba a fijar su objetivo en Macarena, novia de Rafa Mora, que sufrió un ataque de nervios por culpa de la ex tronista de 'Mujeres y Hombre y Viceversa'. Y es que a Oriana le sentó fatal que la modelo se sentará en las piernas de Iván González. Esta actitud de la pareja de Mora hizo estallar a Marzoli, que dedicó unas 'bonitas' palabras a Macarena, generando el malestar de la la pareja del colaborador de 'Sálvame', que no entendió para nada a la 'influencer'. No obstante, parece que, finalmente, las concursantes arreglaron sus diferencias y achacaron toda la culpa al 'pollito'.

Oriana, que ha demostrado ser muy celosa en sus continuas participaciones en realities, no dudó en estallar contra la novia del colaborador después de que Macarena se sentará en las piernas de González. "Si es ligera de cascos la chavala... Le ha puesto los cuernos a Rafa, una mas o una menos... No soporto las moscas muertas", soltó Marzoli, visiblemente alterada. "Solo te pido respeto si sabes que le estoy conociendo", le dijo la colaboradora a Macarena. "Vienes con una película de fuera", respondió tajantemente la pareja de Mora.

No obstante, parece que, durante el debate, las aguas entre las concursantes se calmaron, y Oriana y Macarena, tras su monumental bronca, han acabado arreglando sus diferencias. De hecho, la novia de Rafa Mora señaló como el culpable de todo a Iván: "Me he llevado una decepción enorme con él". Unas palabras que dejaron atónito al ex viceverso. Vamos, muy fuerte todo.



