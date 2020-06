Leticia Sabater fija sus ojos en uno de los asaltante.

La cantante sufrió un fuerte desamor antes de entrar en 'La casa fuerte'

Si algo caracteriza a Leticia Sabater, además de sus grandes éxitos musicales, es su gran facilidad de enamorarse. La cantante confesó antes de entrar en 'La casa fuerte' que su corazón estaba completamente roto por un hombre que descubrió que estaba casado con otra mujer. No obstante, a pesar de este varapalo, parece que Sabater ya ha encontrado un nuevo objetivo, y no es otro más que un asaltante del programa. Leticia ha confesado que está completamente rendida ante los encantos de Labrador, es de Ylenia Padilla. Pero ¿será correspondido?

Nada más llegar al reality, Leticia puso sus ojos en el ex participante de 'Gandía Shore': “Hombre, Labrador es muy guapa y tiene muy buen cuerpo, pero ya es un poco mayor para mí”. Tras escuchar estas palabras, el joven aseguró que para él Sabater era un icono: “Yo me he criado viendo a Leticia, y estaba muy buenorra. Y lo sigue estando claro. Ahora está incluso mejor porque está más madura”. Unas palabras que pusieron muy contenta a la cantante a pesar de su última decepción amorosa con un hombre que estaba casado.

Durante el debate con Sonsoles, Leticia dejó claro que ella no estaba cerrada a una posible relación con el ex tronista: “Yo no me cierro nunca al amor. Me encanta estar enamorada. Labrados es muy guapo, aunque no es mi prototipo. Nos estamos conociendo, vamos a dejarlo en eso”. ¿Qué opinará Labrador de estas palabras que le ha dedicado Leticia?

