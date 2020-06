Maite Galdeano se lleva un juguete sexual a 'La casa fuerte'.

La concursante habla de su yerno.

Maite está siendo, sin duda, una de las concursantes más divertidas de 'La casa fuerte', y es que la madre de Sofía Suescun hasta se ha llevado a cuestas un juguetito sexual para divertirse en la frías noches del reality. Pero, no todo es eso. La ex concursante de 'GH 16' está abriéndose poco a poco con sus compañeros de concurso, y es que a la Galdeano le vale cualquiera excusa para poner un poco a caldo a su yerno Kiko Jiménez. La afortunada de conocer tan valiosas palabras ha sido Leticia Sabater. Tras esto, la autora de la 'Salchipapa' no ha dudado en darle grandes consejos a Maite. Muy atentos a las confesiones de la madre más famosa de España.

Gtres

Y es que a Maite su yerno no termina de gustarle del todo. Eso sí, es la pareja con la que ve a su hija Sofía más enamorada. “Este es con el que más enganchada está”, aseguró de los sentimientos que su pequeña siente hacia Kiko. No obstante, parece que a él no le ve igual. “Lo veo enamorado hasta cierto punto”, reveló la Galdeano. Leticia aprovechó el momento para preguntarle sobre el polígrafo que hizo Kiko hace unos días en 'Sábado Deluxe'. “Me dolió mucho que dijera que le daba vergüenza en algunos momentos”, confesó.

Instagram

Y es que Maite ha asegurado que hay cosas que le hacen dudar mucho de Jiménez. Unas palabras que Kiko tuvo la oportunidad de escuchar en 'Sábado Deluxe', y que no se tomó para nada mal. “Viniendo de Maite… Al menos dice que estoy enamorado”, concluyó el de Jaén.

