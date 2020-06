Anabel Pantoja sufre la dolorosa picadura de un bicho marino .

. Tras el descuido televisivo en el que dejaba ver uno de sus pezones, la colaboradora regresó a Gran Canaria para disfrutar de una jornada playera.

Vivir en el paraíso de las Islas Canarias es todo ventajas, si no que se lo digan a Anabel Pantoja que se ha aclimatado de maravilla a su nueva vida con su novio, Omar Sánchez. A pesar de que la andaluza se sentía muy arraigada a su Sevilla natal, donde está toda su familia, ha terminado rindiéndose a los encantos de Gran Canaria, donde se mudó justo antes del comienzo del estado de alarma. Así, la sobrina de la tonadillera presume cada vez más de todo lo que puede hacer en Pozo Izquierdo, sobre todo de su cercanía con la playa y más ahora que su chica ha logrado que se aficiona a deportes acuáticos como el paddle surf.

Pero incluso el paraíso tiene sus desventajas y la colaboradora de 'Sálvame' acaba de sufrir en sus propias carnes una de ellas. Y es que Anabel Pantoja, valiente como ella sola, se ha enfrentado a un 'bicho' marino de los que habitan en las profundidades del océano Atlántico. Una batalla acuática en la que la prima de Kiko Rivera ha salido perdiendo. Pero, ¿qué le ha pasado exactamente?

Instagram Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha sufrido la picadura de una medusa. Sí, amigos, la sobrinísima ha sido atacada por este animal marino duro e implacable que no entiende de estrellas televisivas, ni de influencers de éxito. “Me picó hoy una medusa” explicaba Anabel en uno de sus stories donde mostraba, con la cara de dolor y fastidio correspondiente, las enormes señales que su atacante le ha dejado en la axila.

Instagram Anabel Pantoja

A juzgar por la marca que le ha dejado en la parte interna del brazo y el costado, deducimos que debía ser una medusa enorme. Incluso tras llegar a casa y darse una ducha, la picadura de la medusa seguía marcada a fuego en su piel que ha quedado irritada y enrojecida. Así lo mostraba con la toalla aún puesta en su cabeza.

Anabel Pantoja

Hasta que la traicionera medusa apareciera de repente, Anabel estaba disfrutando de una jornada playera. La colaboradora daba envidia a través de sus stories de cómo se bronceaba al sol con un bikini blanco e incluso la veíamos sumergirse en el agua de un gracil chapuzón. Un salto acuático que la sobrina de Isabel Pantoja acompñaba con humor en su storie con el emoticono de una orca. ¿Se está comparando ella misma con un cetáceo?

