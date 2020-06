Sofía Suescun se posiciona entre su madre y Kiko después de que Maite Galdeano dudara sobre él en una conversación con Leticia Sabater.

Sofía Suescun lo tiene claro. La hija de Maite Galdeano no tiene problema en dejar ver cuáles son sus cartas a la hora de participar en la polémica partida que tienen a medias su madre y su novio. El pasado domingo 14 de junio, durante el debate de 'La casa fuerte'. Sonsoles Ónega no dudó en preguntarle a la joven su opinión acerca de las últimas declaraciones de Maite Galdeano dentro del nuevo reality en las que largaba sobre Kiko Jiménez durante una conversación con Leticia Sabater. “Este se la ha llevado a su terreno. Hay cosas que me hacen dudar”, confesaba la autora de 'Las papelas del camión' a la responsable de 'La salchipapa'. Una conversación entre artistas que a Sofía Suescun no parece haberle sentado muy bien.

A petición de Sonsoles, Sofía Suescun se mojaba y tomaba partido en la particular guerra entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. La reina de los realities tiene claro que su nuevo amor platónico se merece todo su apoyo y respaldo, así que no ha dudado en sacar la cara por su novio. “Mi madre está en un proceso de adaptación en el que yo me estoy independizando en serio emocionalmente”, explicaba Sofía tratando también de justificar el comportamiento de Maite.

“Los anteriores novios quizás ella no los tomaba en serio”, añadía Suescun que no tiene ninguna duda sobre las intenciones de su prometido a pesar del recelo de su madre que dijo no entender que Kiko se comprometiera con su hija tan pronto y no lo hiciera con Gloria Camila durante los cuatro años de relación que tuvieron.

Sofía están in love total con su chico y no está dispuesta a que nadie se lo estropee, ni siquiera su progenitora Maite Galdeano. “A mi madre cualquier tontería le viene bien agarrarse a ello y querer dejar un poco mal a Kiko”, explicaba Sofía durante el debate de 'La casa fuerte'.

Además, la colaboradora no dudaba en cuestionar la actitud de Leticia Sabater. “Me sorprende cómo Leticia quiere meter 'caquita' cuando yo tengo entendido que le encanta Kiko. No sé si es por despecho”, decía. Una afrimación que corrobora Alba Carrillo que compartió con Leticia Sabater muchas horas en Honduras durante la edición de 'Supervivientes 2017' en la que ambas participaron. “Cuando volvimos de 'Supervivientes' se encargó de decir que le encantaba Kiko y que estaba enamoradísima de él”, explica Alba.

