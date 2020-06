Han tenido que pasar nada menos que 20 años para que Leticia Sabater y Yola Berrocal hayan empezado a llevarse bien. Las dos divas del 'petardeo' patrio nunca se han aguantado, y tampoco han mantenido en secreto esa enemistad. Sin embargo, ambas han coincidido en un reality y, aunque en un primer momento se lanzaron miradas fulminantes, sólo han pasado 3 días de convivencia... ¡y esos 20 años de enemistad se han borrado de un plumazo! Ahora se llevan divinamente, pero es que lo suyo es muy fuerte... porque comparten un pasado que hasta ahora desconocíamos.

"Empiezo a estar feliz de estar de pareja contigo. Me río mucho contigo porque somos muy diferentes, yo tengo mucha más picaresca y tú eres más ingenua. He empezado a coger cariño a tu personalidad", le dijo Leticia a Yola. "Yo sé que eres una persona que ha sufrido mucho y que eres una luchadora", respondió Yola, dando así por zanjada su enemistad, aunque no fue hasta el Debate de 'La Casa Fuerte' cuando nos enteramos de esos lazos familiares que las unen... y fue la Berrocal la que lo explicó.

"Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos (ambos eran directores ingenieros de minas), y ahora a sus hijas las ha unido el destino. Nuestros padres se llevaban súper bien y nuestras madres también. No sabíamos por qué discutíamos, pero ahora he conocido a una persona bellísima. Mi padre siempre me ha contado esa anécdota y me preguntaba que por qué no éramos amigas si Leticia tenía una familia muy buena y muy maja. Yo le dije que no lo sabía, que pensaba que ella tenía algo en contra de mí", relataba, pero añadía: "Estoy muy contenta de haberla conocido".

Leticia también aportó su granito de arena a la historia: "Llevamos veinte años llevándonos mal, pero realmente mal, de verla e irme por otro lado y de decir 'si Yola va a un programa, no voy'. Nunca pensé que un domingo como hoy estaría así de feliz, y no me gustaría que me cambiaran de pareja", aseguró justo antes de darse un 'piquito' en los labios. Llamadnos fantasiosos, pero nosotros ¡ya estamos viendo una colaboración musical para este verano!

