El mundo de la música, inexplicablemente, vuelve a estar de luto, y es que después de que hace unos días en España falleciera el mítico cantante del grupo 'Jarabe de palo', Pau Donés, esta vez es en EEUU donde todos lloran la muerte de la hija mayor de uno de sus grandes cantantes de country. Se trata de Katherine Williams-Dunning, hija de Hank Williams, que este fin de semana perdía la vida en un accidente de tráfico mientras viajaba con su marido por las carreteras de Tennessee. Según los primeros informes policiales, remolcaban, con su Chevrolet Tahoe 2007, una barcaza en el momento del siniestro: una salida de la carretera y un choque contra la mediana.

De momento se siguen investigando las causas del accidente, y aunque en un primer momento ambos ocupantes del vehículo eran rescatados con vida, finalmente Katherine perdía la vida poco después en el hospital. "Mi hermana y mi cuñado han sufrido un terrible accidente. ¡Rezad por ellos!", escribía Sam, hermano de Katherine, en sus redes sociales. Sin embargo, de nada servía. Katherine ha dejado en el mundo a su marido, Tyler Dunning, de 29 años (que sigue ingresado en el hospital Vanderbilt University Medical Center), y a sus dos hijos pequeños (Beau y Audrey, de 5 y 2 años), además de un negocio de moda llamado Weston Jane.

Sus padres, Hank y Mary Jane Thomas, además del resto de su familia y amigos, aunque no han querido hacer declaraciones oficiales ni 'posts' en redes sociales, se encuentran totalmente destrozados. Katherine tenía otros 4 hermanos, y todos ellos habían decidido seguir los pasos de su padre en la música, pero ella prefería una vida apartada del 'show business'. Descansa en paz, Katherine.

