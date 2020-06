Hace un tiempo Edurne se obligó a parar y coger aire para volver a recuperar la ilusión por la música. Ahora, cinco años después, la cantante regresa con muchísima fuerza y nos presenta ‘Catarsis’, el disco más personal de su carrera. Además, pronto la veremos como jurado en ‘Idol kids’, un programa donde comparte pantalla con Isabel Pantoja. Hablamos con ella por teléfono, mientras disfruta del confinamiento en su casa de Madrid.

¿Cómo estás llevando este estado de alarma?

La verdad es que estoy bien, intentando aprovechar este parón para descansar. Empecé el encierro en Manchester, pero ahora me he venido a mi casa por motivos de trabajo.

¿Cómo has ocupado tu tiempo en este parón?

Pues, mira, estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Ya daba clases cuando era pequeñita, pero ahora he querido retomarlas para poder subirme a un escenario con ella. Ah, y también estoy aprendiendo a cocinar. Soy bastante mala pero, oye, algún guiso me ha salido bien siguiendo las recetas de mis padres (risas).

Lanzas ‘Catarsis’, vaya título más premonitorio…

¡Ya te digo! Pero el título ya estaba decidido antes de la pandemia. En realidad hace referencia a mi experiencia personal, el proceso que he vivido desde el disco anterior a éste. Ahora ya no estoy en una discográfica y esto me ha permitido estar cien por cien involucrada en todas las canciones. Han sido muchos meses de trabajo, pero reconozco que estoy con muchísima ilusión.

El disco incluye una canción –‘Tal vez’– donde hablas de tu historia de amor con David De Gea.

Después de más de nueve años me apetecía muchísimo dedicarle un tema a mi pareja. Sobre todo porque creo que es una relación difícil por la distancia y por nuestros trabajos, pero también es una historia muy de verdad. El amor puede con todo y es muy bonito seguir echándose de menos después de tanto tiempo.

¿Y qué te dijo cuando la escuchó?

Fue una sorpresa total, se quedó alucinado. Yo no le conté que la estaba grabando y un día se la puse para que la oyera. No se lo esperaba para nada y le hizo muy feliz.

¿Cuál es el secreto de vuestro éxito como pareja?

Yo creo que reside en que nos apoyamos mutuamente en nuestra profesión. La clave también es organizarse bien y ser el fan número uno del otro. Empezamos hace nueve años y estamos más felices que nunca.

Además de la música, has conseguido hacerte un hueco en la televisión.

Para mí era un mundo que no entraba en mis planes, pero es verdad que la vida me ha dado esta oportunidad y es un medio en el que ahora me siento muy cómoda. Para mí es un lujo poder estar en programas de arte y disfruto muchísimo.

Pantoja, maravillosa

Empezaste siendo juzgada en ‘Operación triunfo’ y ahora tú valoras a los demás. Debe ser bastante complicado…

Sí, porque yo sé lo que los concursantes están sintiendo encima de un escenario. Al principio me costaba mucho, pero ahora intento dar mi valoración siendo cariñosa e intentando aportar cosas positivas.

¿Eres de las que saben desconectar o estás 24 horas pensando en música?

Yo la verdad es que desconecto bastante. Por la noche intento no pensar y ponerme una serie o una película. También uso aplicaciones que ahora se han puesto muy de moda, para tumbarme a meditar o hacer respiraciones.

Pronto te vamos a ver en el programa ‘Idol kids’. ¿Cómo ha sido compartir plató con Isabel Pantoja?

Yo no la conocía personalmente y al principio siempre se está algo inquieta por si no hay feeling. Pero ahora te puedo decir que Isabel es maravillosa. Me he reído con ella, he llorado, es una mujer increíble… Le ha costado mucho darle al botoncito rojo, decirle que no a un niño es muy complicado.

Te has especializado en ser jurado, pero ¿te animarías a presentar otros formatos televisivos?

Me encantaría en un futuro. ¿Por qué no? Es un medio que me encanta y donde aprendo cosas continuamente.

Tienes siempre muy buena prensa, ¿cuéntame algún defecto confesable?

Uy, los tengo, pero no los quiero contar (risas). Mira, me cuesta muchísimo madrugar, lo llevo fatal, fatal. Por las noches me activo y me lío hasta las tantas. La verdad es que soy súper dormilona.

¿Cómo te gustaría verte de aquí a diez años?

Me encantaría seguir encima de un escenario y poder continuar con mis canciones. También me encantaría formar una familia.

¿Está dentro de tus planes a corto plazo?

Ahora estoy centrada en el disco, pero en un futuro, claro que me gustaría. Yo soy una persona muy familiar y me encantaría tener la mía propia.



