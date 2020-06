Jesús Calleja ha puesto cara un año más a la iniciativa de Carrefour y P&G ‘Mi playa sin plásticos’, porque conoce como nadie el deterioro del planeta. El conductor de ‘Volando Voy’ y ‘Planeta Calleja’ está deseando echar a volar de nuevo, aunque, según nos confesó, con la lección aprendida por lo vivido durante esta crisis.

¿Qué enseñanza has sacado de esta situación?

Que hay que hacer todo lo posible por ser feliz, que ahora tenemos muy fresco lo que de verdad importa, pero luego se nos olvida. Tendríamos que ponernos un recordatorio en el móvil para que nos lo recordará cada pocos meses. Hay que valorar la familia, la exaltación de la amistad que hemos experimentado y el consuelo que hemos encontrado animándonos unos a otros, porque nos hemos asustado. Nos hemos dado cuenta de que eso es lo que nos hace felices.

¿Eres de los que piensan que ha sido un aviso para decirnos tenéis que parar?

Ahora lo importante es resolver el problema sanitario, pero a lo mejor un día la Tierra protesta, nos pega un susto y nos pilla sin preparar. Hemos viso cómo la naturaleza ha resurgido. A mi jardín han llegado corzos, lobos, zorros... Y los satélites nos han contado cómo ha desaparecido la contaminación. La naturaleza se ha reseteado muy rápido, pero no hay que olvidar el cambio climático o el mar de plásticos del tamaño de la mitad de España, entre California y Japón, sigue ahí.

Gema Checa

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sorprendido por Botín

¿Cómo te planteas la vuelta al trabajo?

Ya estoy en marcha, aunque con el reto de grabar el doble en la mitad de tiempo. Pero lo voy a hacer, no hay imposibles. Nos vamos a adaptar, no nos vamos a quejar… Tenemos plan B, plan C… de todo para poder hacerlo.

Como político no tendrías precio, con plan B, C...

No, por Dios, es la peor profesión que puede existir.

¿De todos los invitados que has tenido, ¿quién te ha sorprendido más?

Todos, pero el caso de Ana Botín fue excepcional. Una mujer tan poderosa, a la que me llevé a Groenlandia en condiciones extremas y se lo pasó en grande. Cuanta más caña le daba, más quería. Aprendí que no hay que poner clichés.

¿A quién te gustaría llevar?

A Donald Trump. Sacaría todo mi arsenal maquiavélico para que viera la realidad. Vive en un mundo tan lejano que no la comprende. Y cuando veo a políticos hablando con ligereza de la inmigración se me saltan las lágrimas.



Con los motores a punto

Productora

Jesús Calleja ultima con su equipo sus nuevos programas. Dice que retomarán la actividad con todas las medidas de seguridad necesarias. Todos se han hecho el test del coronavirus: “Yo no lo he pasado”, dice. Y añade que la próxima va a ser la mejor temporada de ‘Volando Voy’: “Prometo que va a sorprender”.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.