Así se recupera Pablo, el novio de Steisy, tras su operación de pecho

Pasar por quirófano, aunque sea por placer, nunca es plato de buen gusto, y es que las molestias del post-operatorio son iguales para todo el mundo. Sin embargo, como 'sarna con gusto no pica', como dice el refrán', Pablo Pisa, novio de la ex superviviente Steisy, está de lo más feliz después de su operación de pecho. El joven instagrammer pasó hace unos días por las manos de un cirujano plástico para eliminar un complejo que le atormentaba desde que era pequeño, y se ha sometido a una ginecomastia, que no es otra cosa que una reducción de pecho (ya que tenía incluso algo de glándula mamaria que le acomplejaba).

Patricia Steisy Instagram

Pues bien, ahora Pablo y Steisy han podido irse a casa la mar de felices a continuar la recuperación después de unos días en observación, si bien la estancia en la clínica ha sido un verdadero cachondeo gracias a la personalidad de Steisy, que ha conseguido arrancarle una sonrisa a su chico y otra a todos sus seguidores a través de sus redes sociales, como el momento en el que vistió a Pablo con un sombrero, zapatillas y la bata de hospital: "Ea, ya estás listo para salir", decía entre risas.

Sin embargo, Pablo no está para muchas risas: la mezcla de antiinflamatorios y antibióticos le tiene prácticamente postrado en un sofá, pero sí quiso enseñar las marcas que le ha dejado la operación: unos grandes moretones a los lados de los brazos que continuaban por debajo de la faja compresora. Desde luego, una experiencia nada agradable, pero seguro que está deseando ver el resultado... ¡y nosotros con él!

Patricia Steisy Instagram

