Oriana Marzoli se enfrenta brutalmente a Macarena, novia de Rafa Mora.

'La casa fuerte' nos está dejando grandes momentazos.

'La casa fuerte' está que arde, y es que tras las pruebas de la última gala, presentada por Sonsoles Ónega, Rafa Mora ha estallado contra Oriana Marzoli. El ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha acusado por redes sociales a la colaboradora más polémica de la televisión de hace trampas durante la prueba de los asaltantes, en la que Marzoli se enfrentó a Macarena, novia de Mora. A eso se suma que Rafa ya tiene entre ceja y ceja a la experta en 'realities' después de acusar a su chica de ser un poco 'suelta' tras sentarse en las piernas de Iván González, pareja de concurso de la venezolana.

“Ayer no lo pude ver en directo, me lo comentaba la gente y luego ya llegué a casa y vi los vídeos. Entiendo que es un juego, que la astucia también es un grado y que los reality shows en los que ha estado Oriana, aunque en algunos haya estado 15 minutos, pues suman…, pero aunque sea un juego de astucia yo abogo por la legalidad y la transparencia y a mí estas cosas no me molan. Me mola ir de cara. Así que, Oriana, muy mal hecho”, expresó Rafa Mora en su Instagram.

Y es que, según Mora, Oriana Marzoli habría hecho trampas durante el juego, pinchando los globos con las uñas, algo que no estaba permitido. “Vaya tramposa Oriana Marzoli. Espero que lo revisen ya y la penalicen. ¡Pinchando los globos con las uñas de porcelana!”, señaló el colaborador de 'Sálvame'.

Veremos si finalmente la organización sanciona a Oriana por esta acción, que no estaba permitida en el juego.

