Kiko Rivera cambia de look en Instagram.

El cantante revoluciona la red social cambiando de sexo en una instantánea.

Numerosos famosos son los que han caído rendidos a las aplicaciones móviles que te transforman las cara. Estas herramientas permiten vernos más viejos, ponernos pelo o incluso cambiar de sexo, y lo cierto es que estas Apps nos han dejado imágenes imborrables de nuestros famosos más queridos. Uno de los que más nos ha sorprendido con su cambio es Kiko Rivera, y es que no estamos acostumbrados a ver al hijo de Isabel Pantoja con tanto pelo. El cantante ha cambiado de sexo, y es calcadito a un personaje de ficción que su madre conoce muy bien...

Instagram

Con pelo largo rubio y sin barba, así sería Kiko Rivera si fuera mujer. Una instantánea que nos ha dejado sin palabras, ya que nunca nos hubiéramos imaginado a Kiko Rivera de esta guisa. “Si... cuando hay luna llena me convierto en PAQUITA! Os quiero mucho mis chicos, escribió el DJ en la foto”, escribió el DJ en la foto. No sabemos si es casualidad el nombre que eligió para su alter ego femenino, pero lo cierto que es igualito al personaje principal de 'Paquita Salas', serie creada por los Javis, en la que su madre Isabel Pantoja participó dando voz a la banda sonora de la ficción.

Instagram

No obstante, no fue la único foto que subió. En esta otra imagen, el cantante nos sorprende con una apariencia al más puro estilo leñador, con una barba frondosa y pelo desaliñado. Un look que no le queda nada mal, la verdad. De hecho, parece que esta nueva imagen no desagrada nada a su mujer Irene Rosales, que le dedicó un “bonito” en los comentarios.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.