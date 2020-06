Nia sorprendió a Broncano con una confesión sexual de lo más inesperada.

Nia Correia es ya una de las estrellas del momento. Acaba de alzarse con la victoria en 'OT 2020' tras llevarse el 45% de los votos, un título que la ha convertido en uno de los personajes más buscados. Tanto que incluso David Broncano ha invitado a la cantante a sentarse en el sofá de 'La Resistencia'. Era la primera entrevista de la canaria pero, lejos de quedarse cortada por los nervios, Nia demostró ser todo naturalidad y desparpajo delante de las cámaras. Es más, la chica protagonizó un momentazo televisivo al dejar sin palabras al mismísimo David Broncano. ¿Cómo lo logró? Pues contando su experiencia fallida con un juego sexual que no salió como ella esperaba.

La ganadora de 'Operación Triunfo' se vino arriba al regalarle al presentador un par de pelotas de ping pong. Un presente que Broncano no entendía hasta que ella arrojó luz sobre el tema y dejó en shock al maestro de ceremonias de 'La Resistencia'. Nia le explicó entonces el incidente sufrido al querer probar junto a su novio si tenía fuerza suficiente en la vagina para lanzar objetos, tal y como hacen algunas mujeres en Tailandia.

El problemilla llegó cuando al no tener bolas chinas, Nia decidió probar con una pelota de ping pong. “Se me quedó dentro y no la podía sacar”, confiesa ante la mirada atónica de David Broncano que al principio sólo acertó a preguntar si era en serio. Una vez superado el shock inicial, el presentador quiso saber más, muchos más detalles sobre cómo terminó la historieta sexual.

🏓 No lo hagáis en casa, que entra pero no sale tan fácil. #LaResistencia @SoyNiaOT2020 pic.twitter.com/Zq9xKR0Xy1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 15, 2020

“La saqué con dos cucharas soperas”, explicó Nia a Broncano que reconocía tener mucha curiosidad. “Por eso te las regalé, para que probaras”, le soltó la cantante. “Intenté hacer palanca con una cucharilla pequeña para no tener que ir a urgencias porque además el médico era amigo”, contó la canaria que no dudó en advertir a la audiencia “no lo intenten porque se pasa mal”.

Nia, que aún no ha cobrado los 100.000 € del premio, consiguió no sólo dejar aluciando a Broncano sino convertirse en trendig topic con su confesión sexual. Una historieta que ya había desvelado durante su paso por la academia de 'OT' pero que sigue despertando interés a juzgar por el revuelo suscitado en redes sociales.

