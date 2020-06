Katie Price celebró su 42 cumpleaños con sus cinco hijos.

con sus cinco hijos. La modelo es una fanática de los helados como otros famosos.

Lo de cumplir años en plena pandemia de coronavirus afecta a todos. Katie Price cumplió 42 años en confinamiento y montó una fiesta de cumpleaños de lo más dulce: sorprendió a sus cinco hijos con un food truck de helados, que aparcó delante de su casa, en Londres. La modelo repartió conos y posó muy divertida con Harvey (17), Junior (14), Princess (12), Jett (6) y Bunny (5). “Feliz cumpleaños, te quiero mucho, feliz día, aunque estemos en cuarentena”, la felicitó en redes Junior.

Katie no solo es una explosiva modelo de lo más sexy, sino también toda una madraza. Así lo demostró durante el día de su cumple cuando estuvo continuamente atenta a su prole preocupada para que a ninguno de sus cinco hijo le faltara un helado.

GTres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La modelo británica eligió un look sporty con bikers en un favorecedor azul cobalto. Su larga melena negra la llevabar recogida en una coleta para ir más cómoda con los niños. Para protegerse del sol, remató el look cumpleañero con gafas de sol.

GTres

La dulce fiesta alegró la vida a Katie. La modelo y empresaria llevaba días disgustada por el trato que su hijo mayor está recibiendo en redes. Harvey, invidente de nacimiento, tiene síndrome del espectro autista y de Prader-Willi (un trastorno genético poco común, que provoca problemas físicos, mentales y conductuales).

Gtres

Katie, siempre orgullosa de él, se quedó desolada al conocer que había sido trending topic por las burlas y críticas de usuarios y no por su iniciativa solidaria: Harvey recaudó para NHS Charities 13.000 euros vendiendo sus diseños de camisetas. “Médicos y enfermeras han estado con Harvey desde el día en que nació. Sin ellos, él no estaría donde está ahora”, dijo ella.

Su niño del alma

Agencias

Harvey, el hijo de 17 años de Katie, es ciego de nacimiento, autista y tiene el síndrome de Prader-Willi. Pues bien, sufre ciberbullying. Para luchar contra este tipo de acoso en la red, su madre lidera la campaña Harvey’s Law. Miradla mimando a su niño, ¿quién cree que no parará hasta lograr una ley contra este tipo de ataques?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.