Cada vez que nos enteramos de que un famoso ha pasado por una clínica estética, siempre reaccionamos igual: "a ver qué se ha hecho ahora", y es que claro, el resultado final puede ser una maravilla o un auténtico fracaso. María Patiño, que es quien nos ocupa hoy, siempre ha sido muy cauta en cuanto a sus retoquitos, y esta vez nos ha sorprendido, y para bien, con uno que no esperábamos: ella siempre ha estado muy preocupada por su imagen y su físico, ya demás de varios retoques, es súper deportista... pero había algo que seguía produciéndole cierto complejo, y eran sus manos.

De hecho, ya os contamos hace unos meses todos los retoques a los que se había sometido, y el cambio es espectacular: de cómo era cuando se dio a conocer en la tele a cómo es ahora ha llovido mucho, pero ha sido un dinero muy bien invertido, porque está mejor ahora, a sus casi 49 años, que antes.

Hasta el momento, muchos pensábamos que las manos no se podían operar, pero ella no se las ha operado, sino que se ha hecho infiltraciones de ácido hialurónico para rellenar las arrugas y dejar la piel más hidratada y tersa lo que ha conseguido un efecto rejuvenecedor bestial. Así lo compartía su doctor de confianza en Instagram, y es que el cambio ¡nos ha dejado boquiabiertos y sin palabras!

La propia María contaba, con una mascarilla en la cara, que estaba encantada con el retoque, y que le parecía "impresionante" y casi "magia": "El efecto ha sido instantáneo. Ahora tengo unas manos de niña", decía sonriente.



