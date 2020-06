North West, hija de Kim Kardashian, ya tiene 7 años.

La pequeña eclipsa a su madre en sus apariciones públicas.

Si hay una familia que nos deja prendados en cada una de sus 'hazañas', esa es la de los Kardashian-Jenner, y es que tanto a las hijas como a la madre si hay algo que no les gusta es pasar desapercibidas. Eso sí, esta vez por algo muy bonito. La primogénita de Kim Kardashian, North West, se hace mayor... Aún nos acordamos cuando era tan solo un renacuajo, pero la pequeña ya tiene 7 años, y su madre ha querido festejarlo con unas tiernas palabras en Instagram. Parece que en cuestiones familiares, Kim deja a un lado el lujo y los despilfarros para sacar su lado más tierno y humano. ¡Si es que se le cae a baba!

North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, ya tiene siete años. Para celebrarlo, la empresaria le ha dedicado unas bonitas palabras en su red social: "¡Feliz séptimo cumpleaños a mi primogénita North! No puedo creer que tengas siete años. ¡Es una locura lo rápido que pasa el tiempo! Eres todo y más de lo que alguna vez soñé. La artista Géminis más creativa y estilosa de todos los tiempos. Te quiero hasta tu planeta alienígena y más". Y es que, a juzgar por los vídeos que su madre ha subido a Instagram, la niña es toda una estrella como ella. Posa, baila y hace el pino si es necesario.

No obstante, no fue la única. Su orgullosa abuela, Kris Jenner, también ha querido sumarse a la palabras de Kim: “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa nieta Northie! Desde el primer momento en que nos conocimos, el día en que naciste, nos has traído a todos mucha felicidad y alegría. Eres tan creativa, talentosa, divertida, amable y tienes el mejor corazón. Eres una bendición Northie. Te amo hasta la luna y de regreso, aprecio cada momento que pasamos juntas”.



