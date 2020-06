Dakota estrena nueva cara.

La ex superviviente se opera los pechos.

Durante el confinamiento provocado por el Covid-19, muchos famosos echaban de menos sus retoques estéticos, y, en cuanto han podido, han ido a visitar las clínicas y peluquerías para ponerse a tono para el verano. Sino que se lo digan a Dakota Tárraga. La ex superviviente, que ha pasado por el quirófano varias veces ya, ha acudido a una clínica para retocarse de nuevo la cara. Eso sí, esta vez no ha necesitado mucho tiempo de recuperación. De hecho, ha sido un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿Qué es lo que ha cambiado de su cara la ex participante de 'Hermano Mayor'?

Instagram

Dakota ha querido retocarse las cejas, y es que la polémica concursante se ha hecho 'microblading', una técnica de maquillaje semipermanente que permite lucir unas cejas más gruesas, sin perder su naturalidad. Un tratamiento muy sencillo que consiste en introducir moléculas de pigmento en las capas subepidérmicas de la piel, mediante pequeños trazos, y dura de 9 a 12 meses. Pero, ¿cuánto cuesta este tratamiento? Pues su precio oscila entre los 300-400 euros.

Instagram

Desde luego, según ha manifestado la propia Dakota en su Instagram, está muy contenta con el resultado de su nueva imagen, y es que debemos confesar que le dulcifica la cara: “Bueno mis corazones, mirad el microblading que bonito queda. Chicas, estoy muy contenta con el resultado”. ¿Con qué nuevo retoque nos sorprenderá Dakota Tárraga más adelante?

