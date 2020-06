Danna Ponce tiene un canal en 'Mtmad'

La 'influencer' se ha sometido a una operación de pecho muy atípica.

Tras tiempo pensando en la operación, y haberlo descartado en varias ocasiones, la valenciana finalmente se ha sometido a un aumento de pecho. Eso sí, ha utilizado para ello una técnica muy poco usual, y es que la 'instagramer' quería que el resultado fuese muy natural y poco exagerado. “Quería un pecho pequeño”, ha asegurado. En su canal de 'Mtmad', ha sido ella misma la encargada de explicar cómo ha sido su operación, y nos cuenta todo sobre esta novedosa técnica a la que se ha sometido. Pero, ¿está contenta Danna Ponce con el resultado que le ha dejado el cirujano?

Mtmad

Nada más empezar, la propia Ponce se encargó de recalcar que su operación no había sido nada común: “Mi operación de pecho no ha sido normal porque también me han intervenido el abdomen. Me he operado con un cirujano que utiliza una técnica diferente, utilizando unas prótesis nuevas que no se detectan al tacto”.

Mtmad

Y aquí llega el plató fuerte: “Lo diferente es que hace un mini liposucción. Esto quiere decir que te raspa para absorber un poco de grasa, que la centrifuga y la injerta en el escote. Al ser tu propia grasa queda muy natural, nadie diría que no es mi pecho”. Desde luego una técnica que nos ha dejado completamente flipando, y que nunca habíamos oído. No obstante, parece que funciona, y muy bien, porque Danna está encantada con el resultado de su paso por el quirófano a pesar del dolor.

“La verdad es que están perfectas y estoy muy contenta con el resultado. Yo no quería un pecho muy grande, y me quería poner menos de lo que me he puesto, pero menos mal que hice caso al cirujano porque me las ha dejado exactamente como quería”, afirmó a todos los fans de su canal.

