Labrador es ya el latin lover de 'La casa fuerte'. Aunque Leticia Sabater fue la primera en fijarse en él, es Maite a quien ha besado en la boca.

Maite Galdeano se declara: “A mí me gustas, Labrador”

afirmade lo más nerviosa mientras a su hijo Cristian le entra la risa floja. Pero, ¿qué le ha pasado a la navarra? Pues que el amor ha golpeado de repente a su corazón y esto la tiene descolocada, anda como una adolescente con las hormonas disparadas. Pero ojo que no es cosa solo de ella, sino que el hombre en quien se ha fijado, por ahora, le corresponde. Entre roneo y roneo,

La madre de Sofía Suescun y el ex de Ylenia han decidido no poner barreras al amor y, tras los besos, hablaron sobre sus sentimientos durante una cena romántica preparada por sus compañeros que están poniendo toda la carne en el asador para que la pareja salga adelante.

Como si de dos adolescentes se trataran, Maite y Labrador comenzaron el clásico jueguecito de mantener la mirada jaleados por el resto de concursantes. Ella ya había dejado caer que el chico era de su interés y Labrador no descarta nada. Con ese panorama y con los ánimos de sus compañeros, el ex 'Gandía Shore' se lanzó a darle un beso de película cogiéndola por la cintura.

Ante tal demostración de pasión, Maite se puso a dar saltitos de ilusión. “Me ha besado, me ha besado”. Eso sí, aunque emocionadísima, la navarra ya dejó claro al valenciano que con sus sentimientos no se juega. “¿Lo has hecho sintiéndolo no? No quiero que sea un rollete de calor. Yo me tomo las cosas y el amor en serio, como las pruebas de ganar dinero”, dijo.

A partir de ahí, los dos se vinieron arriba y llegaron más besos en la boca que indicaban que igual la cosa se podía poner seria. Entre risas, la parejita simuló su boda e incluso recibió las bendiciones de Cristian, el hijo de Mayte. “Solo te pido una cosa, que la hagas feliz”, le dijo a Labrador. El ex 'Gandía Shore' reconocía que no tiene problema en dejarse querer y justo eso ha estado haciendo.

Tras los besos de la pareja, el resto de concursantes decidían organizarles una cena romántica. Fani y María José se preocuparon de poner divina a Maite. La navarra estaba de lo más nerviosa y es que como explicó era la primera vez en cinco años que tenía algo. “Voy a dejarme llevar, que fluya y a ver que pasa. Estoy muy tímida”, confesó.

Pues para estar tímida, Galdeano fue de lo más directa en la cena y no tuvo problema en declararse. “Yo me hecho ilusión contigo porque hemos tenido ese feeling y los besos que me has dado me parecen como de verdad. A mí me gustas, Labrador, me corta decirte esto.”

¿Y cómo respondió el chico? Pues dando esperanzas a su enamorada. “Los besos han sido sinceros, yo te he dado el beso porque me apetecía dártelo”, confesaba. “Es porque has sentido algo”, preguntaba Maite. “Claro, tú y yo teníamos algo que no sabíamos lo que es. Estoy un poco indeciso. El amor me da un poco de miedo” , reconoce Labrador. Pero la madre de Sofía tiene muy claro qué hacer para no espantar a su nueva ilusión. “Iremos poco a poco”, concluye ella.





