¿Estamos a punto de recibir la noticia del año? Poco nos imaginábamos que Oriana Marzoli e Iván González podría tener una relación tan, tan estrecha, pero con su entrada conjunta en 'La casa fuerte', se desveló el secreto: no son pareja oficial, pero sí podemos decir que están "de rollete"... con sus altos y bajos, sí, pero conociéndose cada día más. Sin embargo, todo podría estar a punto de cambiar entre ellos, porque en el transcurso del reality Oriana ha soltado un bombazo, y es que, teniendo en cuenta que Iván es el único chico con el que ha estado últimamente, no le ha bajado la regla...

¿Podría estar embarazada Oriana? La pareja de jóvenes se encontraba en el jardín de 'La casa fuerte' con Yola Berrocal, que utilizó sus dotes 'brujiles' para leerle la mano a Iván... y encontró dos grandes noticias: que iba a pelear mucho y a volver con Oriana varias veces durante el transcurso del reality (aunque saldrían de él sin ser pareja)... ¡y que veía en el futuro cercano de Iván DOS HIJOS!

"Pues fuera coña, pero no me a venido la regla. Esto te lo digo en serio", dijo Oriana con una risa nerviosa. Iván pasó del cachondeo a tragar saliva con dificultad. "Pero te bajará ahora, ¿no...? Bueno, ya veremos...", dijo con un hilito de voz, y Oriana respondió: "¡le ha cambiado la cara! El que decía 'pues yo, si tengo novia y se queda embarazada, lo tendría con ella'", le recordó. "A mí no me rayéis...", atinó a decir el jerezano, y añadió: "Además, aquí no se puede tener un hijo. Va a salir loco de la cabeza con tanto grito". ¿Se avecina bombo?

