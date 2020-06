Tener una buena amiga es casi como tener una pareja: podrás decirte las verdades a la cara, aunque duelan, y podrás pelearte hasta el infinito... pero todo ello sabiendo que, por encima de todo, está el amor y la buena relación. Es justo lo que les pasa a Mila Ximénez y Lydia Lozano, que han tenido broncas verdaderamente gordas trabajando en 'Sálvame', pero siempre han vuelto a abrazarse, y esta última vez no ha sido una excepción después de su gran pelea en 'La última cena', donde discutieron lo más grande e incluso Mila abandonó la mesa.

Ahora que Mila Ximénez ha anunciado que sufre cáncer de pulmón, la colaboradora ha querido estar bien con todos sus compañeros, y especialmente con Lydia, a la que dedicó un sonoro "te quiero" que hizo que su amiga estallara en lágrimas: "Te pido perdón por la noche que te di, pero no podía evitar el dolor. Sé que esta aceptado, pero...", empezó diciendo Mila, a lo que Lydia, llorando como una Magdalena, respondió "¿En un momento así, como el que estamos viviendo, te vas a acordar de eso? Esa cena está olvidada. Te mandé un mensaje, pero no contestaste y dije 'qué raro', porque te conocemos...".

En ese momento, Lydia sumó 1+1 y entendió por qué su amiga había estado tan fuera de sí, y ella misma respondió: "lo sé, y lo siento", señaló Mila, dejando claro que aquel no era su mejor momento.

Ya habían hecho las paces

A pesar de su gran bronca, hace tan sólo unos días Mila era la que daba el primer paso para la reconciliación, asumiendo que se había pasado de la raya: "Hubo un par de cosas en las que estuve excesiva. Creo que debo aprender a controlarme un poco más y si paso la línea, no pasa nada por pedir disculpas. Pido perdón a Lydia, y creo que ella también debe pedirlo por abandonar mi cena", dijo, unas disculpas que, finalmente, Lydia aceptó: "Pedí perdón a la productora por abandonar el programa pero no a Mila. Quería decirte que lo siento muchísimo", apuntó.

