Ivana Icardi y Hugo Sierra continúan con su montaña rusa del amor. Después de unas semanas desde la final de 'Supervivientes', y con las aguas volviendo a su cauce, ambos han podido volver a verse y hablar largo y tendido... y parece que la cosa no va nada mal entre ellos. De hecho, va muy bien, porque Hugo Sierra, en una entrevista con la revista 'Lecturas', ha confesado, entre otras cosas, que sigue sintiendo por ella y que quiere que la cosa siga hacia adelante... y claro, nos faltaba conocer la reacción de Ivana a esas palabras... y por fin la hemos tenido.



Mediaset

Ivana ha pasado este miércoles por 'El programa de Ana Rosa', y allí ha confirmado que sí: está "enamorada": "Novios no es la palabra, pero… bueno, él vino ayer (martes) a Madrid por trabajo… y nos estamos viendo", ha confesado. Sin embargo, ya se han encontrado con el primer obstáculo: él vive muy a gusto en Mallorca, pero Ivana quiere estar en la península: "A mí me gustaría venir a Madrid. En Italia no me siento tan bien. Además, mi madre vive en Canarias y tener a la familia cerca me ayuda a estar mejor".

Mediaset

La pregunta sobre su dura y fría ruptura en 'Supervivientes' sigue rondando en el ambiente, y ahora que por fin han podido hablar sobre ello, Ivana ha contado la verdad: "Aquello me descolocó. Él siguió con lo mismo, diciendo que no le gustó el gesto que tuve, que no pensaba en él… pero como siempre dije, yo también estaba participando. Le dije que no me podía decir eso, porque a él también le afectaba mucho no ganar las pruebas… pero tampoco le machaqué tanto", ha dicho, y ya, de paso, ha hablado de aquel susto con un amago de embarazo tras mantener relaciones sexuales con Hugo: "Estaba muy preocupada, no lo conté con una sonrisa. Hablé con Producción, y vieron cómo me afectaba. Estaba preocupada. Nos daban facilidades para tomar precauciones, pero los tontos fuimos nosotros", ha reconocido.

Mediaset

"¿Os planteáis tener hijos?", ha querido saber Joaquín Prat, peor ella lo tiene claro "No. No estoy preparada para tener una responsabilidad tan grande como es tener un hijo", ha dicho tajante. Eso, al menos, por ahora, pero en un futuro quién sabe... aunque al menos reconoce haber tenido muy buen sexo con él.

