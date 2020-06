¿Cuántas veces habremos preferido decir una "mentirijilla" piadosa antes de decir la verdad? ¿O no decir una mentira... pero ocultar igualmente la verdad? A veces eso puede ayudar a evitar conflictos, pero ahora Susana Molina ha decidido ser más sincera que nunca con todos nosotros, y por eso ha confesado los secretos más 'heavies' que guarda desde hace años, y es que la ex gran hermana siempre ha querido ser súper transparente... así que de la mano de su canal de MTMad ha desvelado unas cosas que harían que más de uno o de una se llevara las manos a la cabeza...

Por ejemplo, Susana ha confesado que alguna que otra vez ha hecho un 'sinpa', o irse sin pagar de algún sitio, pero tenía una razón: "Estando en una terraza no hacía más que pedir la cuenta, y no me hacían caso, y después de 40 minutos esperando dije 'nos vamos a levantar y cuando nos vean les decimos que llevamos rato pidiendo la cuenta. Nos levantamos, nos vieron cómo nos íbamos… y nada. Y me fui".

Tampoco se ha cortado al confesar que ha robado en una tienda, pero eso sí, hace años: "Tuve una época un poco rebelde, que no duró mucho, pero no lo volveré a hacer", ha confesado, todo antes de contar que ha copiado en exámenes: "Yo siempre he sido muy buena estudiante, pero Geografía se me atragantó. Yo me di cuenta de que en los exámenes el profesor los repartía, se iba a un despachito que tenía al lado de la clase, y volvía a los dos minutos. Lo hacía SIEMPRE, como un ritual, así que Susanita empezó a dar cambiazos". ¡Menuda pieza!

Ha grabado un videoclip con Omar Montes

Susana, además, ha aprovechado para contar cómo surgió la idea de participar en un videoclip... y la culpa la tuvo el alcohol: "Un amigo me dijo que iba a grabar un videoclip con Omar Montes, me lo ofreció y yo, con dos copitas de más, dije que sí. Pensé que no iba a pasar de verdad, pero pasó. En otra situación habría dicho que no, pero me lo pasé muy bien", ha reconocido.

