Empezar una relación siempre es motivo de alegría, ya que los primeros meses estando en pareja suelen ser los más idílicos... pero cuando uno de los dos parece que pasa de todo, la cosa no va tan bien. Iván González parece ser de ese tipo de personas, y es que mientras su participación en 'La casa fuerte' junto a Oriana parecía que iba a afianzar esa relación, está ocurriendo todo lo contrario: la convivencia está resultando ser la tumba de su amor, y además en un momento complicado en el que Oriana ha confirmado que podría estar embarazada de él.

Con este panorama, en el que no paran de discutir, no es difícil dar por hecho que no tienen mucho futuro... pero también existen parejas cuyo 'modus operandi' es precisamente ese: discutir y perdonarse una y otra vez mientras mantienen viva la llama. Por eso, hemos buscado respuestas en sus respectivos horóscopos. ¿Durarán... o cuando acabe el reality cada uno se irá por su lado?

Iván González, teniendo en cuenta que su cumpleaños es el 17 de enero, es Capricornio. A sus 28 años es un hombre que sabe lo que quiere en la vida, y su horóscopo es claro: los Capricornio son personas más de hechos que de palabras, y por encima de todo tienen la lealtad y la familia. Es una persona muy seria cuando tiene que serlo (aunque viéndole en televisión parezca todo lo contrario), y si hay algo que le gusta, es la estabilidad y los valores tradicionales. Cuando se enamoran, son fieles... y esa es una característica clave: él ya ha confesado que está libre y con el corazón desocupado, así que si no está ya enamorado de Oriana, poco hay que hacer...

Oriana, por su parte, nació un 13 de enero y, por lo tanto, es Piscis. Los Piscis tienen una gran capacidad emocional, y eso es algo que Oriana siempre ha dicho: para ella, es un arma de doble filo, porque cuando se enamora lo da todo... pero nunca recibe lo mismo a cambio, lo cual le afecta bastante, y eso unido a su impulsividad (los Piscis son más de guiarse por sus emociones que por la razón), hace que los palos amorosos sean mucho más dolorosos. En el caso de Oriana, eso ha creado en ella una coraza que le impide fiarse a la primera de cambio, así que prefiere, como su símbolo (el pez), ser indomable, lo que provocará que su relación con un Capricornio no sea precisamente buena...

Viendo esto, es de esperar que, finalmente, ambos rompan su relación amorosa (no así la de amistad), ya que esperan cosas diferentes de la vida... y a eso hay que añadir que la propia Yola Berrocal, que le leyó las líneas de la mano a Iván, auguró muchas broncas y reconciliaciones en el reality... y además fue muy clara: "No se lo he querido decir a ellos... pero no van a salir juntos del concurso". Pues vaya...

