Mila Ximénez confirma que padece cáncer de pulmón.

El Maestro Joao se ha unido a otros muchos rostros conocidos que han querido brindar su apoyo a la colaboradora de 'Sálvame'.



Tras anunciar que padece cáncer de pulmón, Mila Ximénez ha recibido muchos mensajes de apoyo en las redes sociales. Pero, sin duda, si hay uno que nos ha gustado especialmente, ese ha sido el del Maestro Joao. Y es que el adivino ha brindado su apoyo a la periodista con un divertido vídeo que protagonizaron en el confesionario de la casa de 'GH VIP 7', que seguro que los fanáticos del programa recuerdan a la perfección. Aunque dentro del reality vivieron momentos complicados, parece que fuera de la casa han vuelto a ser tan amigos como antes, y este mensaje tan bonito lo corrobora.

El vidente subió un auténtico momentazo de la última edición de 'GH VIP', en el que Joao no podía parar de llorar tras la salvación de Mila Ximénez de la expulsión contra Dinio García. Un momento surrealista que el ex de Pol Badía ha aprovechado para lanzar un mensaje de ánimo y apoyo a su querida amiga: “Te quedas mi querida amiga, te quedas si o si Mila Ximénez no hay opción esta vez, te quedas conmigo!!! Te quiero!!!”, escribió el ex superviviente en la publicación del vídeo. Este mensaje se suma a muchos otras que la colaboradora de 'Sálvame' ha recibido en las redes sociales.

A pesar de que su relación se vio un poco desquebrajada a raíz de su participación en 'GH VIP 7', parece que los ex compañeros de concurso han logrado finalmente recuperar la relación que les unía antes de entrar en el programa.

