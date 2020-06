Anabel Pantoja protagoniza un descuido en 'La última cena'.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha sometido a un tratamiento para eliminar líquidos.

Qué Anabel Pantoja siempre está a la última en nuevos tratamientos de belleza lo tenemos claro, y es que la sobrinísima de Isabel Pantoja ha confesado lo último que se ha hecho. Bueno, ha sido más una confesión forzosa, porque el encargado de sacarlo a la luz ha sido Kiko Hernández, pero ya sabemos que es darle un poco de cuerda a la Pantojita y cuenta lo más grande. Después de convertirse en la diosa de Instagram durante la cuarentena, la colaboradora de 'Sálvame' regresó al trabajo con mucha fuerza. Tanto es sí que hasta protagonizó un divertido momento en 'La última cena'...

Anabel Pantoja Instagram

Ya sabemos que en 'Sálvame' no es bueno enseñar nada fuera de cámaras porque siempre acaba saliendo, sino que se lo digan a Anabel Pantoja que lo ha sufrido en sus propias carnes. Y es que la prima de Kiko Rivera le ha enseñado el resultado de su último tratamiento a Kiko Hernández, que no ha dudado en sacarlo a relucir en directo. “No te voy a volver a contar nada más fuera de cámaras”, le dijo Anabel a Hernández, visiblemente molesta. No obstante, finalmente fue ella misma la que terminó contando que es lo que se había hecho: “Me estoy haciendo un tratamiento que te hace orinar mucho, y te ayuda a eliminar líquidos”. Y, a juzgar por la cara de sorpresa de los colaboradores que han visto la foto, que no ha querido mostrar al público porque estaba en paños menores, han flipado...

Telecinco

Eso sí, no es la primera vez que la colaboradora de televisión se somete a unos retoquitos estéticos.



