Oriana Marzoli rompe su relación definitivamente con Iván.

Oriana podría estar embarazada de Iván.

'La casa fuerte' nos está dejando boquiabierto en cada gala, y es que, después de los enfrentamientos que ha tenido con Fani, Oriana vuelve hacer de las suyas, pero, esta vez, sus dardos envenenados han ido contra Iván González, chico con el que quería empezar algo bonito. No obstante, parece que esas ganas se le han ido con mucha rapidez. Tras conocer las existencia de unos comentarios muy machistas que el ex tronista le había confesado a Cristian, hijo de Maite Galdeano, sobre ella, la colaboradora más polémica de la televisión ha estallado y ha roto definitivamente su relación con él.

Mediaset

Cristian ha sido el encargado de encender la llama de la venezolana, que tampoco es muy difícil por otra parte. "Le he metido un rab... y la he calmado", ha sido la frase con la Cristian ha cabreado enormemente a Marzoli. Y es que, según el hermano de Sofía Suescun, González le dijo esas palabras.

Telecinco

Nada más conocer los comentarios que le ha dicho Cristian, Oriana no dudó en irse directamente contra ya su ex chico. "Eres lamentable, poco hombre de mierda, cerdo. No te quiero ver en la vida, no me vuelvas a hablar, ojalá te mueras", le dijo, muy cabreada por los comentarios que había escuchado. "Lo que me faltaba era que me desearas la muerte. ¡Estás loca tía! Para mí no eres nada", le respondió el ex superviviente, que fue también a pedirle explicaciones a Cristian por decirle esos comentarios, que él asegura que son falsos.

