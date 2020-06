El pasado miércoles 17 de junio tuvo lugar uno de los regresos a la televisión más esperados de los últimos años. Rocío Carrasco volvía a pisar a un plató tras años lejos de este medio y lo hizo como colaboradora de 'Lazos de sangre' de TVE. El programa está presentado por Boris Izaguirre y entre sus compañeros estaban Alaska y la periodista Rosa Villacastín, entre otros.

Aunque el estreno de la nueva temporada de este programa estaba dedicado a la gran Carmen Sevilla, toda la atención de los espectadores estaba sobre la hija de Rocío Jurado.

Y es que tras la participación de Rocío Flores, su hija, en 'Supervivientes', la nula relación entre ellas y la tensa batalla judicial que mantiene con Antonio David Flores, han vuelto a estar en boca de todos en las últimas semanas.

Antes de empezar con el documental que repasaba la biografía de 'La novia de España', Rocío charló con Boris Izaguirre sobre 'La Más Grande', que falleció hace ya 14 años. En su conversación admitió que echa de menos a su madre cada día y afirmaba: "La tengo presente todo el día. A cada minuto, por cada cosa que siento... Me parezco en muchas cosas a ella, la voz no la tengo pero me estoy volviendo refranera, ella lo era. Me acuerdo todos los días".

Se notaba que Rocío contenía la emoción en cada frase que decía, incluso, cuando revelaba que su madre cocinaba muy bien. De hecho sorprendió afirmando que su madre hubiera sido una gran concursante en 'Masterchef': "Le hubiera encantado participar en 'MasterChef Celebrity' porque cocinaba muy bien”, declaró.

"Mi madre no era nada diva en casa, te la veías con un 'roete' en el pelo y haciendo lentejas" seguía diciendo.

Pero no fue la única sorpresa que nos tenía guardada. Rocío desveló que cuando era una niña quería ser como Alaska, con la que ahora compartía plató, y como quería ir vestida como la artista, su madre le decía: "Que tienes 13 años, que no se te ha muerto nadie, que no puedes ir de luto todo el día. Le tendré que decir a Olvido Gara a ver si puede ponerse algún conjunto rosa".

Rocío también habló sobre cómo había sido crecer en una casa en la que siempre había artistas tan famosos: "He conocido a grandes artistas pero, sobre todo, a grandes personas. Yo nunca los he visto como artistas. Yo no veía a Antonio Gala, veía a Antonio; no veía a Lola Flores, veía a Lola; no veía a Carmen Sevilla, veía a Carmen.. Son gente mía, que pertenecen a mi vida, los he admirado siempre pero los he visto como mi gente", dijo.

Como no podía ser de otra manera, también tuvo un recuerdo hacia Carmen Sevilla y las cariñosas palabras que le dijo cuando murió su madre: "Se nos ha ido muy pronto pero contigo estará siempre" fueron las palabras que me dijo. En ese momento no me reconfortaba nada como a nadie que pierde a un ser querido... Pero de esos momentos, cuando pasa el tiempo, hay cosas que te dejan poso y esas palabras fueron una de ellas. Hace tiempo que comprendí que es verdad. Está siempre y estará siempre conmigo", comentó emocionada Rocío.

Para su regreso a televisión Rocío escogió una look 'chandalero' de color naranja y de la marca deportiva Puma. Lo combinó con un top lencero en color negro y unos zapatos 'peep toe' de tacón alto.

"Me encanta la combinación, estás espectacular", fueron los elogios que le dedicó Boris Izaguirre al estilismo de la hija de Rocío Jurado.

