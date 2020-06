El cáncer, sólo un palo más para Mila Ximénez: así ha sido su dura vida

Aunque todos veamos a una Mila Ximénez siempre risueña o dispuesta a la bronca; aunque la veamos rodeada de lujos y glamour en fiestas llenas de famosos... no es oro todo lo que reluce. La vida privada de Mila ha sido siempre una completa montaña rusa, y después de un tiempo más o menos estable, la vida le ha dado un nuevo mazazo con un cáncer de pulmón. Un palo de tantos, y es que Mila es una persona que, echando la vista atrás, no ha parado de luchar. Esta vez, por supuesto, no va a ser menos, pero lo cierto es que ya lleva mucho a sus espaldas.



De hecho, el cáncer no es nada nuevo en su vida: sus dos hermanas y su hermano (Manolo, Encarna y Concha) ya lo sufrieron en su vida, y todos ellos han conseguido vencerlo. El de Mila requerirá paciencia, ya que, como ella misma ha dicho, será un tratamiento de quimio y radio de seis meses, y aún quedan algunas pruebas para ver cómo y por dónde atacar al tumor, pero lo que tiene claro es que no piensa darse por vencida, igual que lo hicieron sus familiares y varios de sus amigos, como Terelu Campos.

Gtres

Las enfermedades serias tampoco son algo nuevo para la propia Mila: recientemente confesó que le había sido diagnosticado un herpes zóster (bastante doloroso) durante la cuarentena, por lo que no pudo trabajar con sus compañeros de 'Sálvame' en plató. Y, por otro lado, un mioma (tumor benigno) en el útero -de ocho centímetros- le impidió participar en 'Supervivientes 2015' cuando le fue diagnosticado durante las pruebas médicas obligatorias del reality. Eso sí, un año después, con la enfermedad superada, pudo irse y llegar hasta el tercer puesto en la final, sólo por detrás de Jorge Díaz (ganador de la edición) y Yola Berrocal.

Gtres

Lejos ya de enfermedades, Mila también ha visto la vida pasar ante sus ojos como víctima de dos accidentes de tráfico. De hecho, fue en 'GH VIP 7' donde confesó a sus compañeros que tenía pánico a conducir. Ya le cogió miedo en el primero, en el que el coche en el que viajaba volcó y dio una vuelta de campana, pero cuando vio el terror fue en otro unos años más tarde, durante la temporada en la que vivió en Marbella, cuando iba con su hija. Desde entonces, no ha vuelto a conducir.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Por otro lado, en el terreno amoroso, Mila tampoco ha sido afortunada: su relación con el tenista Manolo Santana le dio a lo mejor de su vida, su hija Alba, pero años después su vida se convirtió en un infierno cuando, en lo que parecía una separación amistosa, el deportista se quedó con la custodia de a niña. A día de hoy, a Mila aún le cuesta hablar de aquella relación y lo que vino después.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.