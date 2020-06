Hugo Sierra e Ivana Icardi vuelven a estar juntos.

La pareja se ha reconciliado tras su ruptura en Honduras.

La relación de Hugo Sierra e Ivana Sierra ha sido mirada con lupa desde que comenzaron a tontear en 'Supervivientes'. La sombra de la duda sobre si su amor era verdadero o todo un montaje para tener más protagonismo en el reality extremo de Telecinco ha estado siempre sobre ellos. Desde entonces, aunque ellos ahora vuelven a estar juntos, hay muchas personas que no terminan de creerse su relación.

Hugo venía de una tormentosa ruptura con Adara Molinero, la madre de su hijo y a la que también conoció en un reality. Ella a su vez, le dejó porque se había 'enamorado' de Gianmarco Onestini en GH VIP. Casualmente, el italiano tuvo un lío con la argentina en la edición italiana del programa.

Vamos, que el uruguayo y la hermana del famoso futbolista Mauro Icardi del París Saint-Germain tenían todas las papeletas para que cuando se enrollaron en Honduras, nadie se creyera esa historia.

En la isla protagonizaron más de un apasionado encuentro, pero su relación se rompió con la misma pasión que comenzó, terminaron el concurso cada uno por su lado.



Sin embargo, durante el reencuentro en una de las últimas galas de 'Supervivientes', Hugo al ver a Ivana, no dudó en tirarle la caña de nuevo con un "estás muy guapa".

Aunque la argentina se hizo la dura, está claro que algo seguía sintiendo porque ahora vuelven a estar juntos y revueltos.

Ahora vamos a ver cómo será su relación según su signo del zodiaco y si son compatibles en el amor según los astros.

Hugo nació el 18 de octubre de 1973, tiene 46 años, casi el doble que Ivana, y es Libra. Por su parte, Ivana cumple años el 2 de junio de 1995, tiene 25 y es Géminis.

Libra es un signo de Aire y se caracteriza por su elegancia, su sociabilidad y sus dotes en las relaciones personas, rasgo este último que no hemos visto mucho en Hugo, la verdad. A los Libra les cuesta mucho comprometerse porque no suelen encontrar a alguien que esté a su altura, vamos que tienen la autoestima bien alta.

Según nuestros compañeros de Cosmopolitan, los Géminis son los mejores 'follamigos' de los Libra, pero siempre y cuando no haya compromiso por medio. WOW! ¿Qué pensará Ivana de todo esto?



Pues no le debe importar mucho, ya que a los Géminis, que también son un signo de Aire, las palabras compromiso y estabilidad les suenan a chino y su palabra en cuestiones de amor no suele valer mucho.

Géminis es versátil y amante de la diversión ya que le gusta experimentar todo cuanto sea posible, por lo tanto su compañía nunca es aburrida. Y es que ya lo dijo Hugo, que hacer el amor con Ivana era lo mejor que le había pasado en su vida.



Resumiendo... si hacemos caso a los astros, Ivana y Hugo van a tener un verano muy movido... vamos un rollo muy intenso, con mucha pasión, pero que posiblemente, para el otoño no estén juntos.

