Kim Kardashian y Kaney West triunfan con sus marcas de belleza.

North West, hija de la pareja, acaba de cumplir siete añitos.

Todo el clan Kardashian triunfa en los negocios, y es que, además de ser las reinas del Instagram, las 'influencers' más conocidas del mundo triunfan también en los negocios. Eso sí, a Kim, unas de las más conocidas y aclamadas de la familia por los seguidores, le ha salido un competidor totalmente inesperado, y es que si no tuviera bastante con su hermana Kylie Jenner, a ella se suma su marido Kaney West. El rapero, que triunfa alrededor del mundo con su línea de moda, 'Yeezy', estrena nueva gama de productos, que estamos seguros que no hará ninguna gracia a su querida mujercita.

Tras meterse en el mundo de la moda, parece que a West se le ha quedado corto. Por ese motivo, el famoso cantante, de 43 años, ha tomado la decisión de ampliar su línea de productos, creando su propia línea de belleza con productos de maquillaje y cuidado del cabello, entre los que se encuentran cremas de afeitar, perfumes o gel de baño, además de productos para el hogar relacionados. Si es que esta familia no deja de sorprendernos.

Una decisión que seguro que a Kim no le ha hecho ninguna gracia, ya que ella también tiene su propia marca de belleza, 'KKW Beauty', una de las más vendidas en todo el mundo. ¿Desatará esta decisión un pequeña crisis entre la pareja?

Los tortolitos, que llevan seis años juntos, tienen cuatro hijos: North, de siete años, Saint, de cinco, Chicago, de dos, y Psalm, de casi un añito.

