Luciendo cuerpazo en bikini, Carmen Lomana se plantó en la playa de Marbella para darse el primer chapuzón del verano. Tomó el sol, dio un paseo por la orilla y se refrescó en la hamaca comiendo fruta fresca. Un paraíso después de pasar la cuarentena en Madrid. Pero su viaje fue objeto de críticas. ¿Cómo se trasladó a la Costa del Sol, cuando Madrid se encontraba en Fase 2, que no permitía el movimiento entre Comunidades? Las redes no pasaron por alto este detalle y comenzaron a reprochar a la socialité su actitud al viajar entre comunidades cuando todavía no estaba permitido.

Carmen, indignada, explicó a ‘Jaleos’ por qué viajó a Marbella: "Mi casa se estaba inundando de agua por unas filtraciones en el tejado. Fue un viaje de urgencia… Mira la que han montado, inventándose que he roto el confinamiento". "He estado sin venir muchos meses y las lluvias que entraban por la tejas estaban dañando el interior. Fue un viaje de urgencia. Al morir mi empleada de Covid, que era la que tenía las llaves de casa, pues no había nadie que pudiera venir y solucionarlo", aclaró Lomana.

Aclarado el mal entendido, Carmen disfrutó de su primer chapuzón de la temporada. Con un bikini rojo que resaltaba su tipazo, la socialité disfrutó de una larga jornada de sol y playa. Con un improvisado moño para no mojarse el pelo, Carmen se dio su primer baño de la temporada. ¡Qué envidia!

Carmen, que no se separó de su móvil durante su jornada de playa, dijo a 'Jaleos' que para ir a Marbella había "hablado con el Ministerio del Interior" y que tenía todos los permisos. También estuvo pendiente de ponerse protección solar para no quemarse.

La influencer no para. El día 12 de junio estaba en Madrid: "Tenemos ganas de terraza", publicaba en su Instagram; y el 15 la vimos en 'Pasapalabra' donde, además de concursar, habló de su último libro.

