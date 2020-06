Anabel Pantoja le hace un sensual baile a los Kikos.

La sobrina de Isabel Pantoja fue la reina de Instagram durante la cuarentena.

Qué todos echamos de menos bailar en una discoteca, lo sabemos, y a falta de ellas cualquier sitio es bueno para mover el esqueleto un rato. Tras tener una pequeña trifulca con Kiko Matamoros y Kiko Hernández por no dejarle hablar ni dar su opinión en 'Sálvame', la sobrina de Isabel Pantoja, finalmente, entraba de nuevo al plató para dedicarles un sensual baile. Y es que por todos es sabido que la reina de 'Instagram' durante la cuarentena si hay algo que le gusta es mostrar sus grandes dotes artísticos. ¿Le habrá enseñado su tita a moverse así de bien?

Telecinco

Antes de irse a comprar los ingredientes para enfrentarse a 'La última cena' junto a Alonso Caparrós, Anabel sorprendió a todos bailando de forma totalmente espontánea 'twerking' a los Kikos, con los que siempre tiene sus más y sus menos, y se los ha dejado flipando. Eso sí, a juzgar por el baile, no sabemos muy bien si era 'twertking', o es que le estaba dando un dolor de estómago. No dudamos nada del talento de la Pantojita, pero la verdad es que no ha sido el baile de su vida.

Telecinco

“Pues como hagas otras cosas igual que este baile, el 'negro' lo estará pasando fatal”, le dijo Hernández a la colaboradora. Vamos, que por las caras con la que se quedaron 'pili y mili', no les ha gustado nada el baile que les dedicó la prima de Kiko Rivera.

