Anabel Pantoja y Alonso Caparrós serán los protagonistas del próximo programa de 'La última cena'.

Anabel ha recibido los consejos de su tía para hacer el pollo a la Pantoja.

'La última cena' se ha convertido en el programa revelación de la temporada veraniega. Este viernes es el turno de Anabel Pantoja y Alonso Caparrós, que tendrán que hacer un interpretación más moderna del pollo a la Pantoja. No obstante, la verdad es que no tienen que tener ningún miedo al cocinado porque han recibido la ayuda de la mismísima Isabel Pantoja. Y es que la tonadillera no ha dudado en entrar al programa por teléfono para darle unos consejos a su sobrina sobre cómo cocina su archiconocida receta. Muy fuerte todo, vamos.

Capturas TV

Mientras Alonso y Anabel estaban en el mercado comprando los ingredientes para la cena, la Pantojita ha recibido la llamada de su tía para ayudarle con los ingredientes: “Si podéis comprar un buen vino, mejor que cerveza. Tenéis que cocinar el sofrito, y luego mezclarlo con el pollo. Tranquilos que os va a salir bien. No os olvidéis del romero, que es un ingrediente muy importante”.

telecinco

Además, ha revelado cómo suele cocinar ella, y es que, para sorpresa de todos, la tonadillera ha afirmado que no le gusta nada cantar mientras cocina. “No te puedo recomendar ninguna canción porque lo más importante es estar concentrados. A mí no me gusta nada cantar mientras cocino. Tenéis que estar al cocinado”, le aseguró Isabel a Alonso. “Sé que lo haréis muy bien. Os deseo muchísima suerte, y tranquilos”, les recomendó la madre de Kiko Rivera a Anabel y a Alonso. ¿Acudirá Isabel Pantoja como invitada especial a 'La última cena'?

