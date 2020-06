Maite y Labrador se besan apasionadamente en 'La casa fuerte' ante la cara de sorpresa de Cristian.

Yola Berrocal lo enseña TO-DO en una discusión con Oriana Marzoli.



'La casa fuerte' no está dando unos momentazos únicos. Las peleas de Oriana y Fani, la relación amor-odio de Iván y Oriana, la 'yolas' berrocal y así un sinfín más de cosas que nos están dejando con la boca abierta. No obstante, si hay uno que nos ha dejado completamente flipando, ese ha sido el apasionado beso de Maite Galdeano y Labrador. Y es que, de todas las combinaciones posibles de pareja que nos imaginamos cuando conocimos el casting, sin duda, esta 'relación' nunca nos hubiéramos esperado. Aún encima es que parece que no todo va a quedar en un solo beso porque Labrador no ha cerrado la puerta a Maite Galdeano a una posible relación. Vamos, muy fuerte todo.

Telecinco

Maite, que lleva cinco años sin besar a un hombre, ha visto el cielo con Labrador, y es que la madre de Sofía Suescun está totalmente obnubilada por el cachitas. Hasta han simulado una boda con sus compañeros de reality. "Voy a dejarme llevar y que fluya... Estoy muy tímida, hace 5 años que no pasa nada...", confesó Maite tras besarse con el ex de Ylenia. Y Labrador tampoco se quedó atrás: "No tengo ningún problema en dejarme querer, si me dan amor bienvenido sea".

Mediaset

Durante la gala del jueves incluso fue más allá, y no cerró las puertas a una posible relación con la Galdeano. "Hemos estado hablando... A Maite le gusta jugar con fuego con un tronista y se está quemando. A mí si me echan leña la llama arde", aseguró Labrador. Todo muy surrealista, vamos.

