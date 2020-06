Yola lo enseña TO-DO en 'La casa fuerte'.

La modelo se ha sentido muy decepcionada con Cristian, al que consideraba su amigo en el reality.



Ya ha quedado demostrado que en 'La casa fuerte' no hay cabida para los secretos, y si lo intentas, acabaran desvelándose, sino que se lo digan a Cristian que le han pillado con el carrito del helado en directo. Tras la dura discusión que Suescun protagonizó con su madre Maite, en la que la Galdeano aseguró que a su hijo le molaba mucho Yola Berrocal, Cristian pronunció unas feas palabras sobre la modelo, cantante y actriz. Durante la gala, la ex integrante de las 'Sex Bomb' ha podido escuchar el adjetivo que el hermano de Sofía le ha dedicado, y la ganadora de 'Hotel Glam' no ha tardado en responder.

"Pero, si es un gremlin", dijo el de Pamplona, indignando a Berrocal. Tanto le dolió ese adjetivo que Yola desveló que Cristian, que tiene novia fuera del concurso, le mandaba mensajes a Instagram antes de entrar en 'La casa fuerte'. "Me duele mucho eso que me ha dicho porque fuera del reality me ha hablado. De hecho, un día me puso un emoticono, y como no le respondí me puso otro a los días", aseguró Yola. "Otro día me dijo qué estaba muy guapa y en un debate de 'Supervivientes' le escribí yo y le dije que estaba muy coherente", añadió.

Una información que Cristian se encargó de desmentir inmediatamente "No fui yo. Me hackearon la cuenta", comentó desatando la risa de todos sus compañeros. Una actitud que la ex superviviente le ha decepcionada enormemente: "Me acabas de decepcionar, rompo contigo".

