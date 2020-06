Fani y Oriana no se aguantan en 'La casa fuerte'

Las concursantes fueron amigas en el pasado.



Lo de Fani y Oriana Marzoli ya no tiene arreglo, y es que, a pesar de que hubo un momento en el que las concursantes eran amigas, su relación está completamente rota. De hecho, cualquier situación es buena para enzarzarse en una discusión de alto voltaje. Y es que hay un tema que Marzoli no perdona a la pareja de Christofer. En concreto, la ex tronista no puede olvidar que Fani insinuara que "es escort". Una información que la ex de Tony Spina no ha dudado en desmentir durante la gala, que ha acabado como el rosario de la aurora.

Mediaset

Todo empezó cuando Fani escuchó a Oriana Marzoli y Maite Galdeano criticar su actitud en 'La casa fuerte', y fue durante la gala cuando todo estalló. "Si yo estoy hablando con otra persona sobre ti puedes venir y discutirle. Pero a esta chica va a haber que ponerle un collar con mando a distancia que le dé calambres para que se relaje. Se te va la pinza. Tienes problemas de ira", aseguró Oriana del comportamiento de Fani.

Telecinco

"Está todo el día insultándome, llamándome celulítica, cara de caballo... no puedo más", sentenció Fani. Entonces fue cuando salió el 'premio gordo' de la noche. "Tú has dicho que yo puedo trabajar en la noche. Que diga que tienes celulitis es cero comparado con que digas que yo trabajo en la noche y que estoy en una agencia de escorts", soltó Oriana, muy cabreada.

Telecinco

Una información que Leticia Sabater corroboró, enfrentándose también a Estefanía: "Fani le ha llamado prostituta y que cobraba 2.000 euros la noche. Lo que no te acuerdas porque se te va la pinza en las discusiones".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.