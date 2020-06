Oriana estalla contra Iván González por sus comentarios machistas.

La pareja protagoniza la primera noche de pasión de la edición.



Si hay una pareja que está dando que hablar en 'La casa fuerte', esa es la formada por Iván González y Oriana Marzoli, y es que, a pesar de que los tortolitos empezaron con mal pie en el reality, han dejado atrás todos sus conflictos. No obstante, su último enfrentamiento ha dado mucho de sí. Tras conocer unas palabras que Iván dijo a Cristian, bastante machistas, por cierto, Marzoli entró en brote y dejó su relación definitivamente con el ex tronista. Bueno, ya sabemos que lo de definitivo siempre es relativo. De hecho, solo han bastado un par de arrumacos para que la pareja vuelva a estar como al principio, incluso han protagonizado una noche de pasión a la luz de la luna...

Telecinco

"No te quiero volver a ver en la vida", le soltó la colaboradora a Iván. Unas palabras que al llegar la noche Marzoli había olvidado por completo. Y es que, si algo bueno tienen los problemas de pareja, son las reconciliaciones. La parejita ha protagonizado el primer 'edredoning' de este nuevo programa veraniego.

Telecinco

Tan 'hot' estaban todos los concursantes a la mañana siguiente que confesaron cuáles eran sus posturas sexuales favoritas, siendo la del 'perrito' la gran preferida. "Pero hay que hacerla con el culo fuera, no puedes encorvar la espalda como un gato", explicó Oriana.

Durante la gala en directo, González llegó a afirmar que estaba empezando a querer a la venezolana: "Estoy empezando a sentir algo más por Oriana".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.