Mila Ximénez padece cáncer de pulmón , como ella misma anunció en 'Sálvame'.

La colaboradora ha agradecido todas las muestras de cariño.

“He pasado mucho miedo... Tengo miedo a morir. Estoy muy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. ¡El cáncer no va a poder conmigo!” Es el lema que Mila Ximénez se repite desde que sabe que sus dolores de espalda son causados por un cáncer. "Desde hace unas semanas tengo muchos dolores en la espalda. El día de ‘La última cena’ tuve que ponerme una inyección incluso y al día siguiente hablé con María Teresa para que me ayudara porque yo tenía mucho dolor, pensé que era un pinzamiento, pero el diagnóstico es que tengo un tumor, un cáncer de pulmón", anunciaba hace unos días en 'Sálvame' por teléfono.

Sabe que el tratamiento será duro y que le espera una larga batalla: "Empiezo el tratamiento porque me lo van a tratar. Voy a hacer inmunoterapia. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas, por eso me van a dar radioterapia y sesiones de quimioterapia. La semana que viene empiezo la quimio y ésta ya me tengo que hacer una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas. Me veréis salir y entrar del Hospital de la Luz, donde fui con el neurólogo de Teresa... Son seis sesiones de quimio que me darán cada seis semanas, así que durará unos seis meses. Durante este tiempo voy a intentar hacer una vida normal. No quiero que me miren como a una persona enferma. Voy a ser fuerte y en septiembre espero estar ahí ya trabajando. Yo lo único que le pregunté a mi médico es si me iba a morir y me dijo: "De esto no lo creo…"

Descubrir el diagnóstico es un golpe con el que no le ha sido fácil lidiar: "He pasado del shock a la fuerza. Al principio sólo necesitaba llorar, dormir, cabrearme. Pero eso está ahí y no voy a tirar la toalla. Sé que el camino va a ser largo. Me gustaría contarlo con optimismo. He tenido tres hermanos con cáncer y han salido de esto. Os juro por mis nietos que voy a salir adelante. ¡Voy a salir de ésta! Jamás le he roto a mi hija un juramento. De ésta salgo", ha confesado.

En este tiempo, Mila estará acompañada, y no sólo de su familia, su hija y sus nietos, con los que pasará unos días en Marbella: sus compañeros han hecho piña con ella. Fue la propia Mila, con ayuda de un Jorge Javier conocedor de la noticia, quien se lo comunicaba el pasado 16 de junio entrando por teléfono en su programa.

Sus hermanos, su mejor ejemplo

Mila no está sola. Sus hermanos, a los que siempre ha estado súper unida, están con ella. Han sido ellos, Manolo y Concha -en la imagen falta Encarna–, los que la consuelan en estos duros momentos, pero también son su esperanza. Dos de ellos libraron una batalla contra el cáncer y afortunadamente la superaron. De hecho, Manolo le ocultó su enfermedad para que ella se marchara tranquila a 'Supervivientes'. Cuando regresó, Mila no entendió esta decisión y se enfadó, pero después reconoció: "No se puede ser más generoso que mi hermano. Soy feliz porque mis dos hermanos han superado el cáncer. "

Su hija y sus nietos, su motor

Mila adora a su hija Alba y a sus nietos. Por ellos ha prometido no dejar de luchar en esta dura batalla que tiene por delante. "No lo he contado antes porque necesitaba hablar con mi hija. No se lo podía contar hasta que mi médico me dijera qué nombre tenía y qué tratamiento iba a hacer. He pasado mucho miedo… Os juro por mis nietos que voy a salir adelante. ¡Voy a salir de ésta! Jamás le he roto a mi hija un juramento. De ésta salgo”, ha dicho. De hecho, a pesar de empezar con la quimio en días, ha alquilado una casa en Marbella y allí pasará tres semanas con ellos este verano. "Me ha dicho mi doctora que puedo hacerlo."

Su gran amiga íntima Terelu ha sido una de sus confidentes: "Tengo mucha ayuda de ella, que sabe mucho de esto."

Kiko Hernández, a quien se lo dijo antes que al resto de sus compañeros, le recuerda: "Vamos a estar contigo, tenemos que matar al bicho éste, te quiero, te adoro, voy a estar contigo hasta que se me acaben las fuerzas."

María Patiño

La periodista, que lo descubrió el 16 de junio, le dijo entre lágrimas: "Estoy convencida, porque lo sé, igual que intuía que pasaba algo y no tuve el coraje de afrontarlo contigo, que esto es un pequeño obstáculo."

Jorge Javier

El presentador es su gran amigo, es el más optimista: "¿Qué te apetece hacer cuándo acabes el tratamiento?", le preguntó. "Irnos de viaje", es el sueño de Mila. Y el presentador sólo le recuerda una cosa: "Has hecho un juramento y los juramentos se cumplen". Y lo hará: "No voy a tirar la toalla. Os juro que voy a salir de ésta". ¡Ánimo, campeona!

