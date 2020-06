Aurah Ruiz cuenta la verdad sobre la enfermedad de su hijo: "Cuando le desconectaron, empezó a ponerse raro"

Aunque en ocasiones veamos a Aurah Ruiz risueña y despreocupada en la tele, lo cierto es que su vida no ha sido ningún camino de rosas, y en especial desde que nació su hijo, Nyan, en junio de 2017, hace casi 3 años, y ahora, después de tanto tiempo, Aurah ha encontrado el valor de contar toda la verdad sobre el sufrimiento que vivió durante meses, desde que el bebé nació con todos sus problemas hasta que, al fin, pudo saber lo que tenía... y con lágrimas en los ojos ha decidido que era momento de desvelar todo ese calvario.

"Recuerdo ver a mi hijo por primera vez lleno de tubitos. Recuerdo que durante horas estuve mirándole, casi sin poder verle la cara por las máquinas a las que estaba conectado, sin moverme a pesar de que me moría del dolor, sin beber agua… y al final de la noche me llevaron casi arrastrándome para poder dormir… Algo dentro de mí decía que al día siguiente pasaría y podría irme a casa, pero al día siguiente me di cuenta de que aquello era de verdad", empezaba contando Aurah, ya completamente rota: "Se me pasaban las horas y los días y ni sabía cuándo me duchaba o cuándo comía. Me las pasaba mirándole en la misma posición. Sólo pensaba en llevármelo. Yo decía ‘ya queda poco, esto no se va a alargar, ya llevamos aquí seis días'", ha recordado. Pero los días seguían pasando, y no podían irse.

"Me acuerdo del día en el que por fin pude cogerle después de desintubarle, y yo sólo pensaba que aquello era culpa mía, que igual no tenía que ser… sólo pensaba en que pobrecito, tan pequeño y lo que tenía que estar sufriendo… que ojalá me pudiera cambiar por él", ha contado... pero no podía, y aquello sólo acababa de empezar: "Cuando le pude bañar por primera vez, que le desconectaron de las máquinas, yo estaba súper ilusionada, pero de repente el niño empezó a ponerse muy raro. Entonces le hicieron una glucemia, que es medirle el nivel de glucosa en sangre… y estaba en 13", ha recordado ya con lágrimas en los ojos, cuando los niveles normales suelen estar alrededor de 100.

"Me explicaron que hay niños que, cuando nacen, tienen hipoglucemias (bajadas de azúcar) que desaparecen a los pocos días, pero cuando pasan de la semana y media, ya no son normales… y no desaparecieron. El hospital en el que estaba mi hijo era privado, y la noche costaba una burrada, como 700 euros o así, y yo después de 15 días me lo quería llevar al Materno, que es el hospital público grande de la isla… y entonces el médico me dijo ‘Aurah, si tú metes a tu hijo en una ambulancia ahora, lo matas. No llega al hospital’… y yo me volví loca. No pude parar de llorar, y les pedí que por favor hicieran lo que fuera necesario para saber lo que tenía mi hijo".



Cuando Nyan por fin se estabilizó, el hospital dio luz verde a poder trasladarle, especialmente cuando se dieron cuenta de que su problema podía deberse a una enfermedad hereditaria: "Yo no pude ir en la ambulancia con él, pero fui con mi coche pegada a ella, rezando porque no pasara nada y con el corazón en la boca. Gracias a Dios no pasó nada. Como al mes y medio aún no sabían lo que tenía, Jesé volvió a vernos y nos hicieron un análisis a cada uno para saber de dónde podía provenir… pero no era tan fácil: había que mandarlos a EEUU y tardaban otros 3 meses en saber los resultados".

Sin duda, Aurah ya estaba sumida en el infierno, pero tocó fondo cuando le confirmaron que la pesadilla no tenía fecha de fin: "Era tan pequeñito… no se enteraba de nada, pero yo tuve que pincharle día y noche… cada media hora. Tenía los dedos…", ha comentado con la voz totalmente quebrada, y es que eso se traducía en 48 pinchazos al día durante semanas. "Le daban de comer cada hora por una sonda nasogástrica… porque si no lo hacía, se iba. Y fue entonces cuando me dijeron: ‘Aurah, te ha tocado vivir algo muy duro, pero tienes que sacar la fuerza de donde sea, porque tu hijo puede estar un año mínimo en el hospital. Y cuando digo un año, puedo decir dos. Tienes que ser muy fuerte’. Y claro, que te digan eso cuando llevas dos meses… es muy duro. No había vivido ni la cuarta parte del sufrimiento de mi hijo", ha recordado, eso sí, ya rota y sin poder continuar la historia...

