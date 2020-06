Rosalía hace viral a Belén Esteban con una imitación de una de sus conversaciones más subidas en 'Tik Tok'.

La colaboradora de 'Sálvame' y la cantante catalana han demostrado en varias ocasiones su estrecha relación

La amistad de Belén Esteban y Rosalía es un hecho. Desde hace varios años, la princesa del pueblo y la cantante española más internacional han demostrado su estrecha relación que han exteriorizado varias veces a través de Instagram, red social donde se demuestran su admiración mutua a través de 'likes' y comentarios. Es habitual ver a Belén Esteban cantando y bailando al ritmo de la cantante catalana, pero hasta ahora no se había producido a la inversa. Pero ese momento por fin ha llegado, Rosalía ha sorprendido a todos subiendo a la famosa plataforma de 'TIK TOK' un vídeo suyo imitando a Belén Esteban.

Y es que, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en redes sociales cuando Kim Kardashian mencionaba a Alfred García o Miley Cyrus le escribía mensaje a través de Twitter a Pedro Sánchez. Ahora Rosalía nos ha sorprendido con su vídeo imitando a Belén Esteban.



Y como todo lo que toda la cantante catalana se convierte en oro, su imitación de la colaboradora de 'Sálvame' no iba a ser menos. ¡Y el vídeo se ha viralizado en la red! Y es que, todo el mundo ha caído rendido a esta nueva plataforma, que se ha convertido en una forma de entretenimiento durante el confinamiento.

"En mi fiesta va a haber, te voy a decir, house, música disco, rumbas y reggaeton. Y voy a bailar el ‘Papi chulo’”. Este era el momentazo que ya acumula casi 100.000 ‘likes’ y que Rosalía titulaba: “Yo preparando mi Dj Set”. ¡Hasta la propia Rosalía no puede aguantar la risa al grabarlo!



