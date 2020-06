belén esteban esteban, muy afectada tras su acalorado enfrentamiento con jorge javier

Jorge Javier decidió dejar tirada a Belén Esteban en mitad de la entrevista tras su enfado.

María Patiño ha querido responsabilizar a la clase política de esta pelea entre amigos.

La monumental pelea en directo entre Belén Esteban y Jorge Javier en 'Sábado Deluxe' parece que va a acarrear graves consecuencias en la amistad entre la colaboradora de televisión y el presentador. Después de que Jorge Javier abandonase el plató negándose a entrevistar a Belén, dejando a la de Paracuellos echa un mar de lágrimas; los compañeros de trabajo no han vuelto a dirigirse la palabras. Pero María Patiño conoce de primer mano cómo se encuentra la colaboradora de televisión, pues ha podido hablar con ella. La presentadora de 'Socialité' afirma que Belén Esteban está muy afectada tras su bronca con Jorge Javier.

A raíz del discurso de Belén Esteban en el que criticaba a la clase política en general y la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus en concreto; comenzó la gran pelea entre ellos. Después de escuchar a Belén, Jorge Javier quiso mostrar su desacuerdo con su discurso, aunque dijo que respetaba su opinión no estaba de acuerdo con ello.

Fue en este momento cuando Belén que hablaba desde otra posición pues él no lo había vivido. Unas palabras que enfurecieron a Jorge Javier que cargó duramente contra Belén Esteban.

María Patiño ha empezado el programa muy afectada por la bronca de sus amigos. “Lo que vi ayer es algo que llevo sintiendo y viviendo desde que empezó esta crisis sanitaria”, empezó diciendo.

Y es que María lamenta que ya no pueda hablar de política con familiares y amigos por culpa de la crispación que alimentan los líderes políticos del país. María confiesa que pensaba que esta pandemia nos iba a unir a todos, pero que ha ocurrido justo lo contrario: “Si eres crítico con el Gobierno, se supone que eres facha y te desprecian. Si apoyas al Gobierno te conviertes en una persona totalitarista y dictador. Ha llegado un momento en que no nos sabemos escuchar. No somos tolerantes”.

"A Jorge le molestó que Belén le dijera 'porque tú no lo vives', como si Jorge viviera en una burbuja. Y eso no es verdad. Y Belén conoce de primera mano la situación porque su marido trabaja en el sector sanitario. Los dos tenían razón", explicó María.

La presentadora contó que había hablado con Belén Esteban a primera hora y que estaba muy afectada por su bronca con Jorge Javier. Una discusión entre amigos en la que achaca la culpa a la clase política de este país.

