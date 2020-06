La presentadora de 'Socialité', que hace unos días se sometió a un nuevo retoque estético, comparte un momento muy especial con su mascota.

María Patiño, agotada después de unos días llenos de fuertes emociones, se ha echado la siesta en el suelo. ¡Estamos tan agustito!





María Patiño ha vivido una semana llena de emociones. La colaboradora de 'Sálvame' ha combinado momentos 'tierra trágame' como cuando perdió un diente en 'Sábado Deluxe' el pasado 13 de junio; con otros llenos de tristeza como la noticia del cáncer de pulmón de Mila Ximénez y algunos muy buenos como las celebraciones por el tercer aniversario de su programa, 'Socialité' . Tantas idas y venidas, han dejado a María agotada y la presentadora aprovecha cualquier rincón para desconectar y reponer fuerzas. ¿Quieres saber cuál ha sido el último sitio en el que la colaboradora se ha tumbado a descansar?

María Patiño decidió aprovechar el césped artificial de su terraza para echarse la siesta junto a su mascota. Acurrucada junto a su perro, la presentadora cayó en los brazos de Morfeo en el suelo fresquito. Con un mono denim de tirantes y sin sandalias, que reposan junto a su cabeza, la colaboradora recarga pilas para afrontar los próximos retos. Y es que estos días, están siendo complicados para Patiño, sobre todo, después de que su compañera Mila confesara su lucha contra el cáncer. "Estoy convencida, porque lo sé, igual que intuía que pasaba algo y no tuve el coraje de afrontarlo contigo, que esto es un pequeño obstáculo.", le dijo. Además, dos de sus buenos amigos, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez se han peleado. ¡Ánimo María, tú puedes con todo!

