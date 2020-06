La modelo y su ex marido, Flavio Briatore, siempre se ha llevado estupendamente, a pesar de sus rencillas cuando estaban juntos, por su hijo.

Elisabetta disfrutó de unos días sola bajo el sol en la localidad costera de Forte Dei Marmi, en la Toscana.

Está claro que la 'operación bikini' hay que trabajarla todo el año. No vale con ponerse a dieta y hacer cinco horas de ejercicio diario una semana antes de rescatar el bikini del trastero. Solo hay que ver el cuerpazo de la modelo Elisabetta Gregoraci para comprobarlo. La italiana se cuida durante todo el año, como vemos en sus redes sociales, en las que comparte sus rutinas de ejercicio, y por eso llega a la temporada veraniega con una figura perfecta.

La ex mujer de Flavio Briatore, y madre de su hijo Falco Nathan, ha pasado unos días de relax y diversión en la ciudad italiana de Forte dei Marmi, de la toscana italiana, aprovechando que su ex y su hijo disfrutaban de un fin de semana de 'chicos'. Elisabetta ha presumido de cuerpazo con un escueto bikini estampado, que combinó con sandalias de Chanel y un neceser de Hermés.

A pesar de ser un día de playa, a la modelo no le faltaba detalle con las muñecas cargadas y pulseras y unas originales gafas de sol con cristales en forma de rombo. Elisabetta dio un tranquilo paseo por la orilla de la playa antes de tumbarse en una hamaca a tomar el sol. Un poco de vuelta y vuelta y una buena ración de Vitamina D, tan necesaria para el cuerpo.

Llamaba la atención el apósito que la italiana llevaba en el pecho para protegerse del sol y que te suelen poner cuando te quitan un lunar.

La italiana también ha aprovechado estos días de relax para montar en bici, cual Bea o Desi en 'Verano azul', y no sin antes pasar por una sesión de maquillaje y peluquería para estar estupenda. Y así lo ha compartido en sus redes sociales.

